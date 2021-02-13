Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro confirma o 4º reforço do ano: o atacante Felipe Augusto

O jogador, ex-América-MG se junta a Alan Ruschel, Marcinho e Matheus Barbosa como novos contratados da Raposa para 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2021 às 10:38

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 10:38

Crédito: Felipe assinou com o clube mineiro até o fim desta remporada-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro ganhou seu quarto reforço para a temporada 2021. A diretoria celeste anunciou a contratação de Felipe Augusto, atacante de 28 anos que chega ao time celeste com contrato até dezembro de 2021.
Natural de Governador Valadares, interior de Minas Gerais, Felipe Augusto possui grande experiência no Campeonato Brasileiro da Série B, tendo participado de campanhas importantes de outras equipes. O atacante foi um dos principais nomes do Operário-PR na competição em 2019, onde disputou 34 jogos e anotou oito gols.
Com seu destaque no time paranaense, Felipe Augusto se transferiu para o América-MG na temporada seguinte a pedido do técnico Felipe Conceição, que dirigia a equipe na época. O atacante seguiu no time mineiro ao longo de 2020 e contribuiu com o acesso do clube à primeira divisão do futebol nacional.
Felipe Augusto ainda tem em seu currículo passagens por clubes como Paraná, Botafogo-SP, onde comandou o ataque da equipe que conseguiu, em 2018, o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, além do Tupi, Villa Nova-MG, Mirassol e Estoril (Portugal).
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRO O atacante se junta ao meia Marcinho, o volante Matheus Barbosa e o lateral-esquerdo Alan Ruschel como novos atletas do clube, que terão a missão de levar a Raposa de volta à Série A do Brasileirão. FELIPE AUGUSTONome: Felipe Augusto Ferreira BatistaNascimento: 06/03/1992 – Governador Valadares/MGPosição: AtacanteAltura: 1,83mCarreira: Atlético-MG (2010-2011), Lemense-SP (2012-2013), Democrata-GV (2014), Madureira-RJ (2014), Linense-SP (2015), Tupi-MG (2015), Estoril-POR (2016-2017), Villa Nova-MG (2017), Volta Redonda-RJ (2017), Paraná-PR (2017-2018), Botafogo-SP (2018), Mirassol-SP (2019), Operário-PR (2019), América-MG (2020) e Cruzeiro (desde 02/2021).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados