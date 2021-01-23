  • Cruzeiro confirma Marcelo Frigério, o Tchelo, como comandante do time feminino para 2021
Cruzeiro confirma Marcelo Frigério, o Tchelo, como comandante do time feminino para 2021

LanceNet

23 jan 2021 às 19:29

Crédito: Tchelo chegou em setembro de 2020 e seguirá comandando as Cabulosas em 2021-(Igor Sales/Cruzeiro
A direção do futebol feminino do Cruzeiro anunciou a renovação de contrato do técnico Marcelo Frigério, o Tchelo. O experiente treinador, que passou a comandar o time estrelado desde setembro do ano passado, termina agora a montagem do grupo para os compromissos da temporada 2021.
Após a chegada de Tchelo em 2020, as Cabulosas conseguiram uma grande recuperação na reta final do Brasileiro A1, e com boas atuações garantiram sua permanência entre os oito primeiros clubes do futebol feminino nacional.
-Eu estou muito animado para este segundo ano, muito feliz por essa continuidade em um grande clube como o Cruzeiro. A minha expectativa, quando cheguei, era que fosse um projeto de longo prazo, para conseguirmos fazer um trabalho sólido, e agora conseguiremos continuar o que iniciamos. Neste ano o campeonato brasileiro vai ser bem mais puxado, e vamos contar com meninas novas, que vão agregar muito ao elenco. Já temos um excelente grupo, esperamos que o time fique mais forte para 2021, e que a gente consiga fazer uma grande temporada- disse.
CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO Marcelo Frigério nasceu na Itália, mas vive no Brasil desde criança. Com um vasto currículo e Licença PRO da CBF, Tchelo é um dos precursores do futebol feminino, com 23 anos de atuação na modalidade e defendendo várias equipes. Ele também tem passagens pelo futsal, por clubes do futebol masculino, e também pela seleção da Guiné Equatorial, na Copa do Mundo de 2011.
O elenco​O Cruzeiro já anunciou oito contratações até o momento, com a lateral esquerda Rebeca, as meio-campistas Stephanie Zuniga (EUA) e Mayara Vaz, a atacante Marília, a zagueira Jéssica Romero (COL), a goleira Carol Aquino, a volante Carol Shimo e a atacante Pâmela.
A Raposa também confirmou a continuidade de outras 15 atletas da última temporada: as goleiras Mary Camilo e Dafiny (vinda da base), as zagueiras Thamirys, Mayara, Jajá e Pires, as laterais Eskerdinha, Janaína e Thalita, as meias Duda, Capelinha, Ambrózio e Carol e as atacantes Vanessinha e Mariana Santos.

Tópicos Relacionados

cruzeiro
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

