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futebol

Cruzeiro confirma a vinda do volante Willian Oliveira até o fim de 2022

O jogador, que pertence ao Ceará, ficará emprestado à Raposa nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 17:07

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 17:07

O Cruzeiro segue montando o seu elenco da temporada 2022 e anunciou o terceiro reforço do ano. O volante Willian Oliveira, que pertence ao Ceará, está foi confirmado pela Raposa. O jogador já está em Belo Horizonte e concluiu as partes burocráticas para o acerto com o time azu. Ele vai assinar contrato de empréstimo até o fim do ano.
Willian, de 28 anos, era titular no Vozão, com quem tem vínculo até o fim de 2022, mas perdeu espaço na reta final do Brasileirão depois após sofrer uma lesão.O Ceará não deve renovar com Willian, abrindo espaço para a Raposa ficar com o jogador de vez em 2023. A experiência na Série B, sendo campeão em 2017 pelo América-MG, e em 2020 na Chapecoense, pesou para que o time azul fechasse o negócio.
Willian é o quarto meio de campo confirmado. Se junta a Filipe Machado, Pedro Castro e João Paulo. Além de Willian, Machado e Pedro Castro, o Cruzeiro tem também à disposição como volantes de ofício Lucas Ventura e Adriano.
O novo Cruzeiro, sob a gestão de Ronaldo Fenômeno, também fechou negócio com o atacante Waguininho e o zagueiro Matheus Silva para esta temporada.
Crédito: WillianOliveiraémaisumreforçoconfirmadopelaRaposapara2022-(Divulgação/Cruzeiro

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