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futebol

Cruzeiro confirma a contratação do zagueiro Maicon

O jogador ainda não pode ter o contrato registrado, porque o time mineiro segue com dívidas milionárias na FIFA,  sendo punido pela entidade com o Tranferban...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 22:56

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 22:56

O Cruzeiro parece que terá um 2022 menos tortuoso no assunto contratações. A Raposa, mesmo sem poder registrar novos jogadores por conta do Transferban, que são dívidas na FIFA com outros clubes, oficializou a chegada do zagueiro Maicon, de 33 anos, que estava no futebol árabe. O clube azul confirmou o negócio e já criou uma expressão para definir o jogador: “God of zaga”, ou Deus da zaga. O defensor inclusive acompanhou o jogo entre Cruzeiro e Náutico, empate por 0 a 0, pela última rodada do Brasileiro da Série B. Maicon foi revelado na Toca da Raposa e volta ao clube após 14 anos. Apesar de ter começado no futebol no time azul, não teve muito espaço e despontou de fato para o esporte em outras equipes. Maicon não joga desde maio, quando jogou pelo Al Nassr, da Arábia Saudita. Ele recebeu propostas de clubes do Brasil e também do exterior, mas optou pelo Cruzeiro, sendo convencido do projeto esportivo do clube e ainda acertando a parte financeira. Mesmo com o anúncio oficial, o zagueiro ainda não pode ter seu contrato oficializado, pois a Raposa tem mais de R$ 13 milhões em pendências por dívidas nas compras de Arrascaeta e Riascos, com Defensor-URU e Mazatlán-MEX. Antes de passar pelo Al Nassr, Maicon defendeu Porto e Nacional, de Portugal, o Galatasaray, da Turquia, e o São Paulo, de onde veio o apelido de "God of Zaga", ou Deus da Zaga.
Crédito: MaiconéoprimeiroreforçodaRaposaparaoanode2022-(Divulgação

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