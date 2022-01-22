Cruzeiro confirma a contratação do lateral Gabriel Dias

O Cruzeiro confirmou a contratação do lateral-direito Gabriel Dias, de 27 anos, ex-Ceará, para recompor o setor, que sofreu baixas, como a saída de Cáceres, na reformulação que a Raposa vem passando.

Gabriel teve contatos com o Vasco e um clube árabe, mas as negociações não evoluiram, ficando com o caminho livre para seguir com as tratativas com o time azul.Gabriel Dias também vai ocupar a vagar que seria do experiente Pará, que rescindiu o acordo com o time mineiro antes mesmo de se apresentar, pois alegou que não poderia aceitar as condições financeiras do Cruzeiro.