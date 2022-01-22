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futebol

Cruzeiro confirma a contratação do lateral Gabriel Dias

O jogador vem por empréstimo do Ceará e fica na Toca da Raposa até o fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 12:31

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 12:31

O Cruzeiro confirmou a contratação do lateral-direito Gabriel Dias, de 27 anos, ex-Ceará, para recompor o setor, que sofreu baixas, como a saída de Cáceres, na reformulação que a Raposa vem passando.
Gabriel teve contatos com o Vasco e um clube árabe, mas as negociações não evoluiram, ficando com o caminho livre para seguir com as tratativas com o time azul.Gabriel Dias também vai ocupar a vagar que seria do experiente Pará, que rescindiu o acordo com o time mineiro antes mesmo de se apresentar, pois alegou que não poderia aceitar as condições financeiras do Cruzeiro.
O lateral foi revelado pelo Palmeiras, mas sem chances, foi pouco aproveitado. Assim, foi emprestado a Boa Esporte, Mogi Mirim, Bragantino e Paraná. Depois passou por Internacional e Fortaleza.
Crédito: GabrielDiasjátinhasido"pré-anunciado"porRonaldoFenômenoquandoodonodaRaposaesteveemBH-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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