Cruzeiro confirma a contratação do lateral-direito Daniel Guedes

Crédito: Daniel é mais um nome indicado pelo técnico Enderson Moreira para reforçar a Raposa na Série B-(Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro confirmou nesta quarta-feira, 19 de agosto, a contratação de Daniel Guedes, lateral direito de 26 anos que chega ao clube Celeste por empréstimo junto ao Santos até o fim da disputa da Série B. O clube inovou e fez o anúncio primeiramente no Twitter com uma publicação na Linguagem Brasileira de Sinais.

Natural de João Ramalho, cidade próxima a Presidente Prudente, no interior de São Paulo, Daniel Guedes começou sua carreira nas categorias de base do São Paulo. Ainda no sub-20, o lateral se transferiu para o Santos, onde se destacou pela equipe entre 2014 e 2018. Em 2019 defendeu a camisa do Goiás em 17 oportunidades.

Daniel Guedes reencontrará o técnico Enderson Moreira. O novo jogador cruzeirense ganhou sua primeira oportunidade no time profissional santista justamente quando o técnico azul e branco comandava a equipe. Absolvição em caso de doping​Daniel Guedes foi absolvido em um caso de doping que o tirou do futebol por 325 dias. O lateral-direito foi flagrado no Campeonato Brasileiro de 2019, atuando pelo Goiás, pelo uso da substância higenamina, substância que é encontrada em suplementos e acelera o metabolismo do organismo, gerando ganho atlético, no jogo Goiás por 0 a 1 para o CSA, no dia 27 de maio.

O jogador foi suspenso de forma preventiva em setembro, e seu julgamento em primeira instância aconteceu apenas 16 de julho, com a segunda sessão acontecendo na quarta-feira, 12 de agosto.

No novo julgamento, no Tribunal Pleno, a defesa do lateral alegou que ele consumiu um suco de graviola dias antes do exame, o que teria sido o motivo para a detecção da substância no seu organismo, gerando a sua suspensão pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).Tese aceita pelo Tribunal, liberando o atleta para voltar aos gramados. Anúncio em libras​Como parte das ações do Comitê da Diversidade e Inclusão, o Cruzeiro optou por anunciar a contratação de Daniel Guedes com um vídeo na Linguagem Brasileira de Sinais. O intérprete Hélio Vieira trouxe a novidade em libras 20 minutos antes das demais publicações realizadas nas redes sociais.

Tal iniciativa teve o intuito de promover uma reflexão sobre a importância da produção de materiais que facilitem a compreensão dos mais diversos tipos de públicos e fazer com que os cruzeirenses que acompanharam a publicação, mas não compreenderam o conteúdo do vídeo, experimentem um pouco da sensação diária vivenciada por pessoas portadoras de alguma limitação auditiva. Veja a postagem abaixo.