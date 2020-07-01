Cruzeiro confirma a contratação do atacante Gui Mendes, ex-Ituano

O Cruzeiro acertou, nesta quarta-feira,1º de julho, a contratação por empréstimo do jovem atacante Gui Mendes, revelado pelas divisões de base do Ituano e um dos principais responsáveis pelo acesso da equipe do interior paulista à Série C do Campeonato Brasileiro de 2019.
O atleta, de 19 anos, assinou contrato com o clube até o final de 2021, por empréstimo, e estará disponível para o time profissional e também para a equipe sub-20, do técnico Rogério Micale.
Gui Mendes chegou ao Ituano em 2015, para o time Sub-15. Foi destaque em todas as categorias de base, até se profissionalizar em 2018. No ano passado, marcou oito gols no Campeonato Brasileiro da Série D e foi um dos artilheiros da competição.
O novo reforço do Cruzeiro já esteve na Toca da Raposa 2 para conhecer seus novos companheiros de grupo e ficar por dentro de toda a estrutura oferecida pela Raposa.
Um dos principais destaques do time paulista na campanha que deu uma vaga ao seu antigo clube no Campeonato Brasileiro da Série C, Gui Mendes sabe da responsabilidade que terá ao vestir a camisa cruzeirense. Além de estar à disposição do técnico Enderson Moreira, ele também poderá servir o sub-20, comandado por Rogério Micale.