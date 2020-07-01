Cruzeiro confirma a contratação do atacante Gui Mendes, ex-Ituano

Crédito: Gui Mendes já estava em BH e confirmou o seu acerto com a Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro acertou, nesta quarta-feira,1º de julho, a contratação por empréstimo do jovem atacante Gui Mendes, revelado pelas divisões de base do Ituano e um dos principais responsáveis pelo acesso da equipe do interior paulista à Série C do Campeonato Brasileiro de 2019.

O atleta, de 19 anos, assinou contrato com o clube até o final de 2021, por empréstimo, e estará disponível para o time profissional e também para a equipe sub-20, do técnico Rogério Micale.

Gui Mendes chegou ao Ituano em 2015, para o time Sub-15. Foi destaque em todas as categorias de base, até se profissionalizar em 2018. No ano passado, marcou oito gols no Campeonato Brasileiro da Série D e foi um dos artilheiros da competição.

O novo reforço do Cruzeiro já esteve na Toca da Raposa 2 para conhecer seus novos companheiros de grupo e ficar por dentro de toda a estrutura oferecida pela Raposa.