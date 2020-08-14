Cruzeiro celebra os 10 anos do zagueiro Léo no clube

O Cruzeiro fez uma pequena, mas singela homenagem a um dos jogadores mais longevos do seu elenco. O zagueiro Léo completou 10 anos de clube, fato registrado pela Raposa em suas redes sociais, com direito a uma arte específica. O defensor, que é mineiro de Contagem, na Região Metropolitana, chegou em 2010, contratado junto ao Palmeiras. -Caráter, profissionalismo, liderança e amor pelo que faz são ingredientes primordiais para se tornar um vencedor. Hoje, um dos zagueiros mais vencedores da nossa história completa 10 anos de Cruzeiro! Parabéns, Léo! Para nós, uma honra tê-lo defendendo a nossa vitoriosa camisa!-postou a Raposa. Apesar de ter nascido pertinho do Cruzeiro, Léo teve seu início no futebol no Grêmio, sendo promovido ao profissional pelo tricolor gaúcho. Pelo clube azul, conquistou dois Brasileiros (2013 e 2014), duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e quatro Mineiros (2011, 2014, 2018 e 2019). No Cruzeiro, sendo titular absoluto desde 2017, Léo tem 392 jogos com a camisa cruzeirense e se tornou o capitão e um dos líderes da equipe após o rebaixamento do time mineiro, em 2019. O zagueiro foi um dos poucos do elenco da queda que ficou para ajudar o Cruzeiro buscar a volta para a Série A.