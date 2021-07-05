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futebol

Cruzeiro atrasa conta de luz da Toca da Raposa I e tem o serviço cortado

O time celeste não quitou débitos com a Companhia de Energia de Minas Gerais (CEMIG) do centro de treinamentos da base...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 13:53

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 13:53
Crédito: O clube azul disse que está em contato com a empresa para fazer a religação da energia-(Reprodução
O Cruzeiro passou mais uma “vergonha” nesta segunda-feira, em meio a crise sem fim no clube mineiro. A Raposa está com atrasos na conta de energia elétrica da Toca da Raposa I, centro de treinamento da base, e teve o serviço cortado pela Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais). O Cruzeiro disse que se trata de uma manutenção não programada e que está em contato com a Cemig para restabelecer o serviço. A equipe mineira convive com atrasos salariais nos últimos meses, além de dívidas com credores, outros clubes, que foram parar na FIFA e geraram punições. A mais recente é o Transferban, que impede a Raposa de contratar novos jogadores por uma dívida com o Defensor-URU no valor de R$ 7 milhões.

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