Cruzeiro atrasa conta de luz da Toca da Raposa I e tem o serviço cortado

O Cruzeiro passou mais uma “vergonha” nesta segunda-feira, em meio a crise sem fim no clube mineiro. A Raposa está com atrasos na conta de energia elétrica da Toca da Raposa I, centro de treinamento da base, e teve o serviço cortado pela Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais). O Cruzeiro disse que se trata de uma manutenção não programada e que está em contato com a Cemig para restabelecer o serviço. A equipe mineira convive com atrasos salariais nos últimos meses, além de dívidas com credores, outros clubes, que foram parar na FIFA e geraram punições. A mais recente é o Transferban, que impede a Raposa de contratar novos jogadores por uma dívida com o Defensor-URU no valor de R$ 7 milhões.