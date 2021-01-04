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futebol

Cruzeiro anuncia novo treinador para comandar o time sub-20

Paulo Castro volta ao clube após uma temporada de 2020 ruim nas competições de base...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 19:50

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 19:50

Crédito: Paulo Castro volta ao Cruzeiro para comandar o sub-20, que não foi bem na temporada 2020-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
A diretoria das categorias de base do Cruzeiro já escolheu o novo comandante da equipe Sub-20. Trata-se de Paulo Castro, que já trabalhou no clube, vencendo diversos torneios.
Com passagens por diversos clubes do Brasil e com grandes conquistas no Cruzeiro, Paulinho se apresenta no próximo dia 5 para iniciar os trabalhos internos com a diretoria. O elenco se apresentará posteriormente. O treinador é formado em educação física pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui diplomas de cursos da CBF, como a licença A.
Diretor executivo das categorias de base, Gustavo Ferreira destacou a importância do retorno de um treinador identificado com o Cruzeiro e que acredita no projeto do Clube.
-Estamos trazendo de volta um dos profissionais mais vitoriosos da história do Clube, que além de ganhar vários títulos revelou inúmeros atletas que trouxeram retorno técnico e financeiro para a instituição. Ele gostou do projeto que apresentamos, da filosofia que estamos implantando, entendeu a nossa realidade e quis muito vir pra cá- destacou.
Paulo Castro, de 55 anos, possui vários títulos em seu currículo. Destacam-se as taças levantadas com a camisa do Cruzeiro: campeão mineiro, Copa Brazil Cup, Copa Integração, Copa Gazetinha e Copa Votorantim pela equipe Sub-15. Pelo Sub-17 cruzeirense, ganhou a Copa Integração e a Copa Macaé.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B Pela equipe de juniores, Paulo Ricardo também ganhou vários títulos importantes. Além de campeão estadual (2011, 2013 e 2014), venceu o Campeonato Brasileiro (2012), Copa Amsterdam na Holanda (2012), Torneio Sub-20 de Barbados (2012) e foi tricampeão do torneio de Terborg na Holanda (2012, 2013 e 2014).
-Recebi o convite do diretor Gustavo Ferreira e estou muito feliz em voltar para o clube. Essa é minha quarta passagem e pretendo desenvolver um grande trabalho na formação de atletas vencedores. Para isso, vamos buscar conquistas com a ajuda de todos- disse o treinador.
Comissão técnica​Além do técnico Paulo Castro, a comissão técnica do Sub-20 estrelado conta com mais duas novidades. O preparador físico Marcelo Medina e o analista de desempenho Victor Flores sobem do time Sub-17, mantendo a política da nova gestão que valoriza os profissionais do clube.
Ricardo Mendes, Leandro Guerreiro e Dênis Gago seguem como supervisor, auxiliar técnico e preparador de goleiros, respectivamente. Michel Machado continua como massagista e Edson Diniz como roupeiro.

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