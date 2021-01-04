Cruzeiro anuncia novo treinador para comandar o time sub-20

Crédito: Paulo Castro volta ao Cruzeiro para comandar o sub-20, que não foi bem na temporada 2020-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A diretoria das categorias de base do Cruzeiro já escolheu o novo comandante da equipe Sub-20. Trata-se de Paulo Castro, que já trabalhou no clube, vencendo diversos torneios.

Com passagens por diversos clubes do Brasil e com grandes conquistas no Cruzeiro, Paulinho se apresenta no próximo dia 5 para iniciar os trabalhos internos com a diretoria. O elenco se apresentará posteriormente. O treinador é formado em educação física pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui diplomas de cursos da CBF, como a licença A.

Diretor executivo das categorias de base, Gustavo Ferreira destacou a importância do retorno de um treinador identificado com o Cruzeiro e que acredita no projeto do Clube.

-Estamos trazendo de volta um dos profissionais mais vitoriosos da história do Clube, que além de ganhar vários títulos revelou inúmeros atletas que trouxeram retorno técnico e financeiro para a instituição. Ele gostou do projeto que apresentamos, da filosofia que estamos implantando, entendeu a nossa realidade e quis muito vir pra cá- destacou.

Paulo Castro, de 55 anos, possui vários títulos em seu currículo. Destacam-se as taças levantadas com a camisa do Cruzeiro: campeão mineiro, Copa Brazil Cup, Copa Integração, Copa Gazetinha e Copa Votorantim pela equipe Sub-15. Pelo Sub-17 cruzeirense, ganhou a Copa Integração e a Copa Macaé.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B Pela equipe de juniores, Paulo Ricardo também ganhou vários títulos importantes. Além de campeão estadual (2011, 2013 e 2014), venceu o Campeonato Brasileiro (2012), Copa Amsterdam na Holanda (2012), Torneio Sub-20 de Barbados (2012) e foi tricampeão do torneio de Terborg na Holanda (2012, 2013 e 2014).

-Recebi o convite do diretor Gustavo Ferreira e estou muito feliz em voltar para o clube. Essa é minha quarta passagem e pretendo desenvolver um grande trabalho na formação de atletas vencedores. Para isso, vamos buscar conquistas com a ajuda de todos- disse o treinador.

Comissão técnica​Além do técnico Paulo Castro, a comissão técnica do Sub-20 estrelado conta com mais duas novidades. O preparador físico Marcelo Medina e o analista de desempenho Victor Flores sobem do time Sub-17, mantendo a política da nova gestão que valoriza os profissionais do clube.