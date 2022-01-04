Cruzeiro anuncia nomes do elenco para 2022 sem o goleiro Fábio

O Cruzeiro se reapresentou para a temporada 2022 nesta terça-feira, 4 de janeiro. A Raposa teve várias novidades. Fora de campo, as chegadas de Pedro Martins na diretoria de futebol e ainda a contratação do técnico Paulo Pezzolano, que comandará o time celeste em 2022. O clube anunciou o elenco da temporada e uma grande surpresa na lista: a ausência do nome do goleiro Fábio entre os atletas que começam o ano. O goleiro, jogador com mais jogos na história do clube terá seu acordo revisado pela atual gestão, comandada por Ronaldo Fenômeno, novo dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) da Raposa. A equipe mineira informou que Fábio se reunirá com a direção para conversar sobre seu futuro no clube azul. Outras ausências na lista são do goleiro Jaílson e do meio de campo Fernando Neto, que foram contratados ainda na gestão de Sérgio Santos Rodrigues. O lateral Pará não estará no grupo desta temporada. -Fábio tem reunião com a diretoria hoje à noite para definir sua situação contratual. A mesma pendência existe com Jailson e Fernando Neto. Previamente anunciado, Pará não estará com o elenco-dizia a publicação do Cruzeiro nas redes sociais. Outra ausência e uma permanência O zagueiro Ramon também não está na lista do elenco que se reapresentou. O jogador foi procurado pelo Cruzeiro para reajustar seu salário e se enquadrar na nova realidade financeira do time azul. Ainda não há informações se ele seguirá ou não no time. No mesmo setor, Sidnei, que também estava negociando sua situação na Raposa, se apresentou e aparentemente resolveu a pendência salarial, entrando em acordo para seguir no elenco de 2022. Seu nome consta na lista de atletas que se apresentaram nesta terça-feira, 4 de janeiro.