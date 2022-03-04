Cruzeiro anuncia a sua nova camisa para a temporada 2022

O Cruzeiro revelou a sua nova camisa para a temporada 2022. A foto do manto já havia sido vazada por um conselheiro do clube e também por alguns sites especializados em uniformes de clubes. A equipe mineira fez um vídeo com os jogadores vestindo a peça (veja abaixo).

A nova camisa agradou aos torcedores nas redes sociais. O modelo é inspirado nos 80 anos da mudança do nome do clube. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o time mineiro foi obrigado a mudar o nome de Palestra Itália para Cruzeiro. Mas a nova alcunha só foi usada em 1943, por questões burocráticas da Federação Mineira de Futebol. O primeiro rival com o nome atual foi o São Cristovão-RJ. O uniforme 2022 tem a Adidas assinando a coleção mais vez. A marca alemã renovou o contrato com a Raposa até 2025.