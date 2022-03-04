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futebol

Cruzeiro anuncia a sua nova camisa para a temporada 2022

A Raposa fez um vídeo promocional sobre o novo uniforme, que será usado pelo time este ano e faz referência aos 80 anos da mudança do nome Palestra Itália para o atual ...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 17:01

Publicado em 04 de Março de 2022 às 17:01

O Cruzeiro revelou a sua nova camisa para a temporada 2022. A foto do manto já havia sido vazada por um conselheiro do clube e também por alguns sites especializados em uniformes de clubes. A equipe mineira fez um vídeo com os jogadores vestindo a peça (veja abaixo).
A nova camisa agradou aos torcedores nas redes sociais. O modelo é inspirado nos 80 anos da mudança do nome do clube. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o time mineiro foi obrigado a mudar o nome de Palestra Itália para Cruzeiro. Mas a nova alcunha só foi usada em 1943, por questões burocráticas da Federação Mineira de Futebol. O primeiro rival com o nome atual foi o São Cristovão-RJ. O uniforme 2022 tem a Adidas assinando a coleção mais vez. A marca alemã renovou o contrato com a Raposa até 2025.
Crédito: Onovomodelodomantocelestevazounainternetháalgunsdiasejádespertavaaatençãodotorcedor(Reprodução/internet

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