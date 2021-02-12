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futebol

Cruzeiro anuncia a contratação do meia Marcinho até o maio de 2022

O jogador, de 25 anos, ex-Sampaio Corrêa, foi o primeiro reforço confirmado pela Raposa para a temporada 2021...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 17:21

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 17:21

Crédito: Marcinho chamou a atenção do time celeste pelas boas atuações na Série B-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro anunciou oficialmente o seu primeiro reforço para a temporada 2021. A Raposa acertou, na tarde desta sexta-feira, 12 de fevereiro, a contratação do meia Marcinho, de 25 anos. O vínculo do atleta com o time Azul terá duração até o fim do Campeonato Mineiro de 2022.
Natural do Paraná, o novo reforço da Raposa começou a carreira no Londrina, depois passou por clubes como Operário, Oeste e Brasil-RS. Em 2020 atuou com a camisa do Sampaio Corrêa, tendo conquistado o Campeonato Maranhense.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, Marcinho participou de 37 dos 38 jogos da sua ex-equipe na competição, sendo 35 deles como titular. Ainda no certame nacional, o meia marcou oito gols e deu cinco assistências.
MARCINHONome completo: Márcio Barbosa Vieira JúniorNascimento: 28/07/1995Naturalidade: Londrina (PR)Posição: MeiaAltura: 1,74mClubes: Londrina (2015 e 2016); Operário-PR (2016); Londrina (2017 e 2018); Oeste (2018); Londrina (2019); Brasil-RS (2019); Manama Club (2020); Sampaio Corrêa (2020) e Cruzeiro (desde 02/2020).Títulos: Campeonato Maranhense (2020) e Primeira Liga (2017)

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