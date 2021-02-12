Cruzeiro anuncia a contratação do meia Marcinho até o maio de 2022

O Cruzeiro anunciou oficialmente o seu primeiro reforço para a temporada 2021. A Raposa acertou, na tarde desta sexta-feira, 12 de fevereiro, a contratação do meia Marcinho, de 25 anos. O vínculo do atleta com o time Azul terá duração até o fim do Campeonato Mineiro de 2022.

Natural do Paraná, o novo reforço da Raposa começou a carreira no Londrina, depois passou por clubes como Operário, Oeste e Brasil-RS. Em 2020 atuou com a camisa do Sampaio Corrêa, tendo conquistado o Campeonato Maranhense.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, Marcinho participou de 37 dos 38 jogos da sua ex-equipe na competição, sendo 35 deles como titular. Ainda no certame nacional, o meia marcou oito gols e deu cinco assistências.