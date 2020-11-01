Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Willian Pottker e confirma ida de Mauricio para o Internacional

Crédito: Pottker, de 26 anos, assinou contrato por quatro temporadas com o Cruzeiro-(Divulgação/Cruzeiro

Atendendo a um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari, a diretoria do Cruzeiro acertou, na tarde deste domingo, 1º de novembro, a contratação de William Pottker, que assinou com a Raposa por quatro anos. O atacante estava no Internacional, onde marcou 26 gols em 108 jogos e se destacou na campanha da equipe gaúcha na Série B de 2017, que culminou com o acesso à Série A de 2018.

Natural de Foz do Iguaçu, Pottker iniciou a carreira no Figueirense e ganhou destaque no cenário nacional em 2016, quando foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, atuando pela Ponte Preta, anotando 14 gols. No ano de 2017, ainda com a camisa do time de Campinas, foi considerado o craque do Campeonato Paulista, tendo sido também o maior goleador da competição.

Além de Internacional e Ponte Preta, o atacante acumula experiência no futebol do exterior, onde atuou em equipes como o Sporting de Braga, de Portugal, e o Ventforet Kofu, do Japão.

Pottker é aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias, para se juntar ao elenco comandado por Luiz Felipe Scolari. O Cruzeiro ficará com 50% dos direitos do atleta. A negociação, que possui cláusulas de confidencialidade, não envolve gastos financeiros por parte do Cruzeiro.

Ficha completa - WILLIAM POTTKER​Nome completo: William de Oliveira PottkerNascimento: 22/12/1993 (Foz do Iguaçu-PR)Posição: AtacanteAltura: 1,80mCarreira: Figueirense (2011), Gandzasar-ARM (2013), Ventforet Kofu-JAP (2013), Red Bull Brasil-SP (2014), Sporting de Braga-POR (2015), Linense-SP (2015), Ponte Preta (2016), Internacional (2017-2020) e Cruzeiro (desde 11/2020)Conquistas: Artilheiro do Campeonato Brasileiro (2016), Artilheiro do Campeonato Paulista (2017) e Craque do Campeonato Paulista (2017) Maurício segue para o Internacional​Em outra negociação envolvendo as duas equipes, o meia Mauricio passará a defender o Internacional. O contrato é de cinco anos com os gaúchos. No acordo, a Raposa permanecerá com direitos econômicos do jovem atleta.