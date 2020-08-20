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futebol

Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Airton, ex-Inter de Limeira

O jogador, de 21 anos, acertou contrato com a Raposa até o fim de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 14:46

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 14:46

Crédito: A Raposa investiu em mais um jovem atleta para o seu elenco nesta temporada-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro anunciou mais um reforço para o elenco do técnico Enderson Moreira. Nesta quinta-feira, 20 de agosto, a Raposa confirmou o acerto com o atacante Airton, de 21 anos, revelado pelas categorias de base do Palmeiras e que estava na Inter de Limeira-SP. O vínculo tem duração até o fim de 2023.
Por sua antiga equipe, o novo atleta cruzeirense foi peça importante na campanha que levou o time às semifinais do Troféu do Interior do Campeonato Paulista, tendo atuado em 11 jogos. Considerado um atleta ousado, Airton foi destaque na vitória da Inter de Limeira contra a Ferroviária, pelas quartas de final do Troféu do Interior, dando assistência para os dois gols na partida que terminou em 2 a 0.
Airton também deixou sua marca nas divisões de base do Palmeiras, sendo campeão da Copa do Brasil sub-20 em 2019 e do Campeonato Brasileiro sub-20 e Copa RS sub-20 em 2018.
AIRTON Nome: Airton Moisés Santos SousaNascimento: 02/02/1999 (Belém-PA)Posição: AtacanteClubes: Palmeiras (2014 a 2019), Oeste-SP (2019), Inter de Limeira-SP (2020) e Cruzeiro (desde 08/2020)Títulos: Copa do Brasil sub-20 (2019), Campeonato Brasileiro sub-20 (2018), Copa RS sub-20 (2018) e Campeonato Paulista sub-20 (2018 e 2019)

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