Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro antecipa exames de pré-temporada visando os compromissos do clube em 2021
futebol

Cruzeiro antecipa exames de pré-temporada visando os compromissos do clube em 2021

A Raposa já começou a pensar em sua nova jornada após perder a chance de subir para a primeira divisão com o baixo desempenho na Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 21:25

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 21:25

Crédito: Os exames são preventivos e boa parte dos atletas já está sendo avaliada antes das férias-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Com o objetivo de otimizar o início da próxima temporada, os atletas do elenco principal do Cruzeiro se submeteram a exames médicos preventivos nesta semana, que foram realizados na terça e na quarta-feira desta semana, com o plantel sendo dividido em grupos.
Os exames cardiológicos e pulmonares aconteceram na clínica Ecoar, que fica em Belo Horizonte. Já as avaliações odontológicas e oftalmológicas ocorreram na Toca da Raposa II.
Superintendente médico do Cruzeiro, Daniel Baumfeld detalhou o processo adotado pelo Clube e falou sobre a importância de se antecipar esses procedimentos, visando a pré-temporada 2021 que se inicia em fevereiro.
-Adiantamos todos aqueles exames que vão determinar a capacidade desses nossos atletas de participarem de jogos com toda segurança. Foi um ano diferente, complicado, convivemos com uma doença que tem inúmeras consequências oftalmológicas, cardiológicas e pulmonares- disse, o médico, que prosseguiu:
CONFIRA COMO SERÁ A ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B -Por isso, realizamos exames cardiológicos, pulmonares, sobre a capacidade desses atletas estarem aptos para realizar atividade física. Fizemos ainda uma avaliação completa oftalmológica para checar a possibilidade de haver consequências relacionadas à Covid19, mas também para ter uma prevenção sobre a capacidade ocular dos nossos atletas. Ainda houve avaliação odontológica- acrescentou.
-Conseguimos adiantar os exames médicos para que na hora que a gente retornar para a pré-temporada, que desta vez será mais curta, já tenhamos todos os resultados. Então poderemos focar na saúde e na performance dos atletas-finalizou.
O Cruzeiro terá três competições em seu calendário. O Mineiro, a Copa do Brasil e o principal objetivo do ano, que é a Série B do Brasileiro. O time celeste não conseguiu o acesso e passará seu centenário na segunda divisão nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados