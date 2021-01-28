Cruzeiro antecipa exames de pré-temporada visando os compromissos do clube em 2021

Crédito: Os exames são preventivos e boa parte dos atletas já está sendo avaliada antes das férias-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Com o objetivo de otimizar o início da próxima temporada, os atletas do elenco principal do Cruzeiro se submeteram a exames médicos preventivos nesta semana, que foram realizados na terça e na quarta-feira desta semana, com o plantel sendo dividido em grupos.

Os exames cardiológicos e pulmonares aconteceram na clínica Ecoar, que fica em Belo Horizonte. Já as avaliações odontológicas e oftalmológicas ocorreram na Toca da Raposa II.

Superintendente médico do Cruzeiro, Daniel Baumfeld detalhou o processo adotado pelo Clube e falou sobre a importância de se antecipar esses procedimentos, visando a pré-temporada 2021 que se inicia em fevereiro.

-Adiantamos todos aqueles exames que vão determinar a capacidade desses nossos atletas de participarem de jogos com toda segurança. Foi um ano diferente, complicado, convivemos com uma doença que tem inúmeras consequências oftalmológicas, cardiológicas e pulmonares- disse, o médico, que prosseguiu:

CONFIRA COMO SERÁ A ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B -Por isso, realizamos exames cardiológicos, pulmonares, sobre a capacidade desses atletas estarem aptos para realizar atividade física. Fizemos ainda uma avaliação completa oftalmológica para checar a possibilidade de haver consequências relacionadas à Covid19, mas também para ter uma prevenção sobre a capacidade ocular dos nossos atletas. Ainda houve avaliação odontológica- acrescentou.

-Conseguimos adiantar os exames médicos para que na hora que a gente retornar para a pré-temporada, que desta vez será mais curta, já tenhamos todos os resultados. Então poderemos focar na saúde e na performance dos atletas-finalizou.