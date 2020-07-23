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Cruzeiro ainda tenta manter Angulo e busca acordo com o Palmeiras

O atacante. que estava emprestado ao clube mineiro, terá de ser devolvido a pedido do time paulista que alega a necessidade de repor o seu elenco...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 19:54

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 19:54

Crédito: Angulo não fez nenhum jogo pelo Cruzeiro. Ele chegou em março, no início da pausa no futebol-(Igor Sales/Cruzeiro
O Cruzeiro não desistiu de manter o atacante Ivan Angulo em seu elenco. O jogador, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado aos mineiros teve o seu retorno solicitado pela equipe paulista para recompor o seu elenco, que perdeu recentemente Dudu para o futebol do Catar. O verdão quer Angulo de volta pois, e pode ficar sem Rony, que está liberado para jogar por um efeito suspensivo, já que foi suspenso pela FIFA por quatro meses por quebra de pré-acordo com o clube japonês Albirex Niigata, que alegou abandono de emprego do jogador, gerando o processo. Essas complicações geraram o pedido de volta do colombiano, de 21 anos. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, afirmou que está buscando uma negociação com os agentes de Angulo e com o `Palmeiras para que ele possa ficar, ou pelo menos jogar domingo, diante da URT, na volta do Estadual de Minas. A volta antes do fim do empréstimo de Angulo está prevista no contrato feito entre mineiros e paulistas. A Raposa emitiu uma nota sobre a situação, explicando o acordo com o Verdão. Confira a nota oficial do Cruzeiro sobre a volta de Angulo ao Palmeiras
O Cruzeiro Esporte Clube informa que a Sociedade Esportiva Palmeiras solicitou, de forma oficial, o retorno do atleta Iván Angulo.
O Palmeiras exerceu um direito firmado no contrato de empréstimo, realizado no início deste ano junto à gestão que administrava o Clube anteriormente, o que infelizmente impossibilita a atual diretoria de realizar qualquer tipo de ação.
O Clube lamenta a obrigatoriedade da cláusula, mas respeita o contrato firmado à época entre as partes. Desta forma, o Cruzeiro agradece ao jogador pela dedicação, empenho e profissionalismo nos treinamentos.

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