Cruzeiro ainda tenta manter Angulo e busca acordo com o Palmeiras

O Cruzeiro não desistiu de manter o atacante Ivan Angulo em seu elenco. O jogador, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado aos mineiros teve o seu retorno solicitado pela equipe paulista para recompor o seu elenco, que perdeu recentemente Dudu para o futebol do Catar. O verdão quer Angulo de volta pois, e pode ficar sem Rony, que está liberado para jogar por um efeito suspensivo, já que foi suspenso pela FIFA por quatro meses por quebra de pré-acordo com o clube japonês Albirex Niigata, que alegou abandono de emprego do jogador, gerando o processo. Essas complicações geraram o pedido de volta do colombiano, de 21 anos. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, afirmou que está buscando uma negociação com os agentes de Angulo e com o `Palmeiras para que ele possa ficar, ou pelo menos jogar domingo, diante da URT, na volta do Estadual de Minas. A volta antes do fim do empréstimo de Angulo está prevista no contrato feito entre mineiros e paulistas. A Raposa emitiu uma nota sobre a situação, explicando o acordo com o Verdão. Confira a nota oficial do Cruzeiro sobre a volta de Angulo ao Palmeiras