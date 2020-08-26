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Cruzeiro acerta empréstimo do jovem lateral Rafael até fevereiro de 2021

O jogador, de 18 anos, estava no Sport, foi vendido para a Ferroviária e cedido ao time celeste para a disputa da Série B...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 14:53

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 14:53
Crédito: Rafael ficará emprestado à Raposa até o fim da Série B-(Divulgação/Sport-PE
O Cruzeiro tem mais um jovem reforço para o seu elenco. Trata-se do lateral-direito Rafael, que era do Sport-PE, mas foi vendido à Ferroviária-SP e repassada ao time mineiro por empréstimo até o fim da Série B, em fevereiro de 2021. Após esse período na Raposa, Rafael deverá ir em definitivo para o clube paulista. O próprio Sport fez o comunicado sobre a negociação do jogador de 18 abos , que fez apenas oito jogos como profissional. A negociação triangular entre Sport, Ferroviária e Raposa é mais um indício que a parceria entre o clube mineiro a Locomotiva se incrementou após a ida do meia Claudinho para o Cruzeiro. Em julho o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, esteve na residência do empresário e investidor da Ferroviária Saul Klein, fortalecendo uma relação que pode se converter em parceria em breve. Julio Taran, agente e homem de confiança de Klein, vê com bons olhos este início de tratativas. -A Ferroviária é um clube estruturado e que busca parceiros sólidos para a formação e desenvolvimento de seus valores, dentro e fora do país, e a nova gestão do Cruzeiro se mostrou bastante comprometida com a dimensão e a importância da sua camisa. Estão antenados no mercado e viram a Ferroviária como o clube ideal para essa parceria, que tem tudo para dar bons frutos para os clubes e atletas- disse Taran À época, que conduziu as negociações entre os clubes e que resultou na ida de Claudinho para o time da Toca da Raposa por R$ 2 milhões.

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