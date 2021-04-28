Cruzeiro acerta com o atacante Paulinho, ex-São Paulo, até o fim da temporada 2022

O atacante Paulinho, de 20 anos, será o novo reforço do Cruzeiro para o time sub-20 e pode ser aproveitado também na equipe principal. O jogador deixou o São Paulo e assinou com a Raposa até o fim de 2022. A saída do Tricolor foi acertada antes do fim do seu vínculo com o time paulista, que iria até o fim de junho. É o segundo jogador vindo da base do São Paulo para a Raposa, que pretende. Há poucos dias, o zagueiro Matheus Vieira também assinou com o time azul. Paulinho é natural de Jataí, no interior de Goiás. Ele chegou ao São Paulo para o Sub-15 e foi titular no título da Copinha de 2019, vencida pelo São Paulo, tendo marcado gol contra o Cruzeiro nas quartas de final, eliminando a Raposa daquele torneio. O atacante já marcou mais de de 100 gols na base tricolor. O Cruzeiro tem apostado em jovens no último ano de base para fortalecer o elenco e ainda ter um potencial caminho para revenda no futuro. Além de Paulinho, o time mineiro também trouxe o lateral-direito Ramon Rocha, ex-Palmeiras, que já foi relacionado para o profissional, e o atacante Vitor Leque, vindo do Atlético-GO.