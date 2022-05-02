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futebol

Cruzeiro abre negociações para ampliar contrato de Daniel Júnior

O jovem da base celeste deve ter um aumento salarial, além de um novo acordo para evitar uma possível saída problemática, como a de Vitor Roque para o Athletico-PR...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 20:16
O jovem meia Daniel Júnior, que ganhou espaço no Cruzeiro com o técnico Paulo Pezzolano, deve ter um ajuste no seu contrato com a Raposa, o que deve alterar salários e outros itens do atual acordo. O Staff do jogador e time celeste já iniciaram conversas para fazer as alterções no vínculo do jogador.
Daniel Jr recebe salário de atleta da base, o que torna sua multa rescisória baixa, atraindo outros clubes que podem apenas pagar o valor estipulado e tirá-lo do Cruzeiro, como aconteceu com Vitor Roque, que foi para o Athletico-PR. Daniel Junior tem contrato até 2023 com a Raposa. O clube mineiro detém 50% dos seus direitos econômicos. A outra metade pertence ao Palmeiras. A Raposa tem preferência de compra da parte do Verdão.
Daniel foi cedido pelo Palmeiras após uma lesão que o deixou parado muito tempo. Mas, logo se tornou destaque do sub-20, sendo artilheiro do time em 2021. Após a boa participação na Copinha, ganhou espaço entre os profisionais com o técnico Paulo Pezzolano, que o utilizar com frequência nos jogos. No time principal, fez 14 partidas e marcou dois com a camisa azul.
Crédito: DiretoriadaRaposaquerevitarnovo"casoVitorRoque",quesaiudoclubedeformainesperada-(Divulgação/Cruzeiro

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