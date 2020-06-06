Cruzeirenses fazem campanha por volta de Lucas Romero, mas Raposa pede cautela para viabilizar o negócio

-É óbvio que é um desejo nosso, da torcida, de todo mundo, mas é o que a gente sempre bate na realidade econômica. Ele foi para o Independiente com salário em dólar, e o dólar está nesse preço. Até por isso que o Independiente está infelizmente nesta situação, me parece que não recebe salário lá há um bom tempo-disse em entrevista à Rádio Itatiaia.Sérgio Rodrigues procurou valorizar os atletas que se manifestam de forma positiva sobre o Cruzeiro e disse que sempre analisa as situações que aparecem. E MAIS:Cruzeiro confirma venda do zagueiro Edu para o Athletico-PRCruzeiro escolhe Rodrigo Campos para cuidar das relações com parceiros e do sócio-torcedorEdílson diz estar surpreso com saída do Cruzeiro, mas evita críticas à diretoria do clube mineiroCruzeiro rescinde os contratos do meia Robinho e do lateral EdílsonEm live, Sérgio Rodrigues anuncia novo patrocinador do Cruzeiro-Qualquer grande jogador que passou pelo Cruzeiro, que manifesta interesse de jogar no Cruzeiro, que dá entrevista, que fala em rede social e tal, a gente vai analisar, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos ter o pé no chão para poder fazer-disse. Lucas Romero jogou no Cruzeiro entre 2016 e 2019, fazendo 152 jogos, marcando três gols pela Raposa. Em agosto do ano passado, o time azul recebeu uma proposta do Independiente, que pagou 5 milhões de dólares na época pelo jogador, que além de jogar bem no meio de campo, teve boas atuações na lateral-direita, quando foi improvisado na posição.