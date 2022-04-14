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CRÔNICA: o homem que ergueu Corinthians para o mundo ver

Freddy Rincón faleceu na madrugada desta quinta-feira (14) e deixou órfão toda nação corintiana...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 04:50

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 04:50

Todo mundo quer ter o mundo em suas mãos. Mas erguê-lo no maior palco do futebol mundial, somente Freddy Rincón.E precisava ser ele o capitão do primeiro título mundial corintiano, na primeira vez que a competição foi organizada pela Fifa.
Freddy chegou ao clube alvinegro com uma bagagem imensa, que só fez tornar leve aquele Timão. Fazendo jus ao aumentativo somente quando Rincón assumiu o leme e capitaneou o barco.
E nunca mudou. Foi o mesmo Rincón que antes vestiu a ‘cor proibida, é bem verdade, mas que nunca teve espírito de porco para engolir os sapos, quando ainda estava verde no futebol brasileiro.
E na terra de Palmeiras, para Freddy não cantavam sabiás. A ave era outra. Mas Rincón descobriria isso mais tarde. Antes do que nunca. Eterno do que sempre.
Se tentou mais de uma vez dar cor a Freddy, mas se esqueceram que era em alvinegro a combinação perfeita para aquele jogador, que não se contentou apenas em conquistar São Paulo e todo o Brasil por duas vezes, mas também tinha que ter o mundo em suas mãos. E o levantou em preto e branco.
No ano em que Nicodemos dizia que o mundo iria acabar, ele apenas parou. E para toda uma nação. Aquela que sabia ser Fiel. E foi. Até mesmo quando, 10 anos antes, o Corinthians nem o Brasil tinha conquistado. E naquele momento, era mundial.
E seguiu Fiel. Porque a fidelidade corintiana faz parte do DNA.
No dia 14 de janeiro de 2000, Freddy Eusébio Gustavo Rincón Valencia deu a mão para cada corintiano, abraçou e viajou com eles ao céu. Era o ponto mais alto que todos poderiam chegar. Ser Gavião. Levantar a taça, com muito orgulho, para delírio da Fiel.
Era o gesto maior que o futebol poderia proporcionar. Erguer o mundo na palma das mãos. E levantar consigo toda uma nação. Imagem que não morre, bem como legado. E que fazem de pessoas imortais, ainda que a vida seja efêmera.
Agora vai, Rincón. Vai com Deus. E, para sempre, VAI, CORINTHIANS!
Crédito: RincónfoioprimeirojogadoralevantarumtroféudeMundialpeloCorinthians(Foto:AFP

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