Criticados na Seleção, Thiago Silva e Fernandinho duelam na final da Champions como protagonistas

Crédito: Thiago Silva e Fernandinho são personagens importantes na decisão (Arte LANCE!

Neste sábado, às 16h (de Brasília), Manchester City e Chelsea duelam pela decisão da Champions League da temporada 2020/2021, no Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal. Para o time de Pep Guardiola, um título inédito, para os Blues, um bicampeonato com um roteiro semelhante ao da primeira conquista, em 2011/2012.No entanto, o ineditismo do título da Champions League também motiva dois jogadores que chegam para a decisão com grande destaque em suas equipes: Thiago Silva, xerife do sistema defensivo do Chelsea, e Fernandinho, homem de confiança de Guardiola no Manchester City.

MONSTRO DOS BLUESCoincidentemente, Thiago Silva e Fernandinho são dois dos jogadores que mais foram criticados pelos torcedores brasileiros e pela imprensa nas últimas duas Copas do Mundo. Críticas justas ou não, os brasileiros buscam seu primeiro título de Liga dos Campeões neste sábado como uma coroação.

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Apesar de não ser o primeiro capitão da equipe, já que a braçadeira fica com Azpilicueta, jogador com mais tempo de clube, Thiago Silva é o líder da defesa dos Blues, e seu alto nível de atuações na temporada fez com que seus companheiros de defesa, Rudiger e Christensen, também elevassem o patamar do jogo praticado pela equipe. Pilar defensivo, o camisa 6 é o grande nome de um grande sistema defensivo que chega como azarão na decisão, mas que já mostrou que pode parar o super ataque do Manchester City.

O HOMEM DE CONFIANÇA DE GUARDIOLA​Questionado, criticado e até ofendido em sua própria rede social pela torcida brasileira, Fernandinho é um dos líderes, um dos maiores ídolos da história do Manchester City, e talvez o maior jogador brasileiro da história da Premier League. E não é para menos. No próximo sábado, o brasileiro completará 350 jogos com a camisa dos Citizens, e poderá levantar a tão sonhada primeira taça da Champions League do clube inglês.

Fernandinho é peça-chave do sistema de Pep Guardiola no Manchester City. O brasileiro é alvo de elogios quase que recorrentes do treinador da equipe, é o homem de confiança de Pep dentro de campo e se tornou, após a saída de David Silva na última temporada, o capitão principal da equipe. E a 'oficialização' da braçadeira só fez com que a liderança, já conhecida e demonstrada dentro de campo, rendesse ainda mais devoção da torcida do City e de seu treinador.

Além de Guardiola, Fernandinho também é adorado e reverenciado pelos próprios companheiros. Gundogan, parceiro do brasileiro no meio de campo do City, não mediu palavras para elogiar o volante após mais um título inglês.

- Eu realmente não posso expressar como o Fernandinho é importante para o nosso grupo. Ele é imenso. Talvez não tenha tido tanto tempo de jogo quanto outros nessa temporada, mas ele sabe como colaborar, sabe o espaço dele, o que dizer... Isso que é um líder. Não tem medo de dizer nas horas difíceis a verdade. Ele é grande parte do nosso sucesso nesse ano. Quando jogou, foi incrível - destacou o alemão.