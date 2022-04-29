Criticado pela torcida, Wellington tem cinco derrotas em 40 partidas no Fluminense; veja os números

Desgastado pela maratona de jogos, o Fluminense tem sido obrigado a rodar o elenco nas últimas partidas. Agora sem Abel Braga, que pediu para sair, um dos setores que demandará atenção de Marcão e possivelmente de Fernando Diniz é o meio-campo. Os volantes estão se revezando e quem tem os melhores números por enquanto é Wellington, considerado reserva, mas que ainda não perdeu em 2022.Sem Wellington em campo, o Fluminense tem 17 jogos, 11 vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 14 gols sofridos. Com o jogador, são sete partidas, seis triunfos e dois empates, além de nenhum gol sofrido. Nos 40 confrontos que o volante tem ao longo do primeiro ano no Flu, são 70% de aproveitamento e apenas cinco derrotas.

Outro que também aparece bem é Nonato, que tem sido utilizado com mais frequência. São 14 jogos, sendo metade como titular, três gols marcados e cinco sofridos. Já Martinelli, de 20 anos, ainda não reencontrou o futebol que o consolidou no início de 2021. São 20 partidas, iniciando apenas nove delas, um gol marcado e 13 contra.

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Entre os dois atualmente considerados titulares, André tem 19 jogos, marcou um gol, deu uma assistência e foi reserva apenas uma vez até aqui. Ele foi poupado no empate por 0 a 0 com o Unión Santa Fe, da Argentina. Já Yago Felipe tem 22 partidas, sendo titular em 15. Ele deu quatro assistências e o time sofreu 12 gols nos confrontos em que o jogador participou.

A solução dos problemas ficará nas mãos de Marcão para domingo, contra o Coritiba, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro enquanto o Fluminense segue em busca do novo treinador. Nonato já vem bem desde o início do ano buscando a vaga, Martinelli não aproveitou as chances que teve como titular, apesar de entrar bem saindo do banco. Wellington ainda sofre com resistência da torcida e é constantemente vaiado. Fica a cargo do técnico definir se André e Yago Felipe seguem sendo os homens de confiança.