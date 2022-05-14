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Criticado após empate com o Ceará, Hugo Souza, do Flamengo, desativa conta em rede social

Na partida fora de casa pelo Brasileirão, goleiro falhou no segundo gol da equipe rival...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 19:50
Após a falha no empate do Flamengo em 2 a 2 contra o Ceará, pela 6ª rodada do Brasileirão, o goleiro Hugo Souza desativou sua conta no Twitter. O fechamento de seu perfil na rede social ocorreu poucos minutos após o fim da partida no Castelão.O lance capital, ocorreu no fim do 2° tempo, no segundo gol que deu o empate para o Ceará. Na ocasião, Nino cobrou falta cruzada do lado esquerdo direto para o gol e, para muitos, o goleiro acabou falhando ao perder o tempo e a referência da bola.
+ VÍDEO: veja os melhores momentos de Ceará 2 x 2 Flamengo
Hugo tem sido muito criticado por torcedores nas redes após falhas recentes, em jogos contra o Botafogo, pelo Brasileirão e no jogo de ida da final do Carioca, contra o Fluminense.
+ Hugo falha e recebe a pior nota do Flamengo; veja as notas
O Flamengo está em 14° lugar na tabela do Brasileirão, com seis pontos somados. O Rubro-Negro volta a campo na próxima teça, contra a Universidad Católica, pela Libertadores.
Crédito: HugofechacontadoTwitterapósrecebercríticas(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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