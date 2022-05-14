Criticado após empate com o Ceará, Hugo Souza, do Flamengo, desativa conta em rede social

Após a falha no empate do Flamengo em 2 a 2 contra o Ceará, pela 6ª rodada do Brasileirão, o goleiro Hugo Souza desativou sua conta no Twitter. O fechamento de seu perfil na rede social ocorreu poucos minutos após o fim da partida no Castelão.O lance capital, ocorreu no fim do 2° tempo, no segundo gol que deu o empate para o Ceará. Na ocasião, Nino cobrou falta cruzada do lado esquerdo direto para o gol e, para muitos, o goleiro acabou falhando ao perder o tempo e a referência da bola.
+ VÍDEO: veja os melhores momentos de Ceará 2 x 2 Flamengo
Hugo tem sido muito criticado por torcedores nas redes após falhas recentes, em jogos contra o Botafogo, pelo Brasileirão e no jogo de ida da final do Carioca, contra o Fluminense.
+ Hugo falha e recebe a pior nota do Flamengo; veja as notas
O Flamengo está em 14° lugar na tabela do Brasileirão, com seis pontos somados. O Rubro-Negro volta a campo na próxima teça, contra a Universidad Católica, pela Libertadores.