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Cristo Redentor é iluminado com as cores do Fluminense no Dia de São João Paulo II

João Paulo II é padroeiro do clube desde 2010 e celebrado pela torcida tricolor...
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Publicado em 

23 out 2021 às 00:23

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 00:23

Crédito: Santuário Cristo Redentor/ Today Soluções
O Cristo Redentor ficou com as cores do Fluminense na noite desta sexta-feira. A homenagem ao Tricolor é por conta do Dia de São João Paulo II, padroeiro do clube desde 2010. Nesta sexta-feira, mais cedo, o Salão Nobre das Laranjeiras, sede do Fluminense, foi palco de uma missa em honra a São João Paulo II. A celebração também relembrou o aniversário da primeira missa do Cristo Redentor, completando 90 anos em 2021, que aconteceu nas Laranjeiras.
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Com a presença de torcedores e colaboradores, incluindo o presidente Mário Bittencourt, o Padre Omar Raposo, pároco do santuário do Cristo Redentor e da igreja São José da Lagoa, benzeu o gramado do Estádio de Laranjeiras.
O papa João Paulo II é padroeiro do clube desde 2010. Ele é celebrado pela torcida tricolor com a música "A benção João de Deus" desde a década de 1980, quando visitou o Brasil pela primeira vez. Durante a passagem pelo país em junho daquele ano, o pontífice recebeu de presente uma camisa do Flu.

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