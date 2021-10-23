Cristo Redentor é iluminado com as cores do Fluminense no Dia de São João Paulo II

Crédito: Santuário Cristo Redentor/ Today Soluções

O Cristo Redentor ficou com as cores do Fluminense na noite desta sexta-feira. A homenagem ao Tricolor é por conta do Dia de São João Paulo II, padroeiro do clube desde 2010. Nesta sexta-feira, mais cedo, o Salão Nobre das Laranjeiras, sede do Fluminense, foi palco de uma missa em honra a São João Paulo II. A celebração também relembrou o aniversário da primeira missa do Cristo Redentor, completando 90 anos em 2021, que aconteceu nas Laranjeiras.

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Com a presença de torcedores e colaboradores, incluindo o presidente Mário Bittencourt, o Padre Omar Raposo, pároco do santuário do Cristo Redentor e da igreja São José da Lagoa, benzeu o gramado do Estádio de Laranjeiras.