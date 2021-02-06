Cristiano Ronaldo ultrapassa Pelé em gols oficiais, e se torna o maior artilheiro da história do futebol

Crédito: ISABELLA BONOTTO/AFP

O português Cristiano Ronaldo se tornou neste sábado o maior artilheiro da história do futebol mundial em gols oficiais. Com o gol marcado na vitória sobre a Roma, por 2 a 0, pelo Campeonato Italiano, o camisa 7 da Juventus chegou aos 763 gols, ultrapassou Pelé, e agora é o primeiro da lista.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoO ex-jogador do Real Madrid igualou a marca de Pelé na última terça-feira, com os dois gols marcados sobre a Inter de Milão na semifinal da Copa da Itália. Agora o jogador da Velha Senhora vai em busca da marca de maior artilheiro por seleções. Com 102 gols por Portugual, CR7 é o segundo da lista. O iraniano Ali Daei, com 109 bolas nas redes, lidera a corrida.

+ Pelé prefere CR7! Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre Cristiano Ronaldo e Messi

MAIORES ARTILHEIROS DO FUTEBOL MUNDIAL EM GOLS OFICIAIS1º: Cristiano Ronaldo (763 gols em 1046 jogos)2º: Pelé (762 gols em 832 jogos)3º: Josef Bican (759 gols em 495 jogos)4º: Romário (743 gols em 961 jogos)5º: Gerd Müller (727 gols em 772 jogos)6º: Messi (721 gols em 897 jogos)7º: Puskás (706 gols em 718 jogos)

MAIORES ARTILHEIROS DA ATUALIDADE NO FUTEBOL MUNDIAL EM GOLS OFICIAIS1º: Cristiano Ronaldo (763 gols em 1046 jogos)2º: Messi (721 gols em 897 jogos)3º: Ibrahimovic (561 gols em 940 jogos)4º: Lewandowski (518 gols em 763 jogos)5º: Luis Suárez (496 gols em 780 jogos)6º: Agüero (424 gols em 766 jogos)7º: Cavani (410 gols em 725 jogos)8º: Huntelaar (406 gols em 729 jogos)