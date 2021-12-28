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Cristiano Ronaldo se oferece para jogar no Barcelona, diz jornal

Atacante português não está satisfeito com a situação no Manchester United e está disposto a se adaptar ao estilo de jogo de Xavi e pode morar na casa de Lionel Messi...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 10:03

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 10:03

Cristiano Ronaldo se ofereceu para jogar no Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". Nos últimos dias, o atacante português entrou em contato com Xavi por conta de uma gestão do zagueiro Piqué, e Jorge Mendes, empresário do camisa sete, estuda com Joan Laporta a viabilidade da operação.De acordo com as informações, Cristiano Ronaldo não está satisfeito em sua segunda passagem pelo Manchester United e os métodos de Ralf Rangnick não convencem o veterano de 36 anos. Além disso, o português está lendo um livro de Laureano Ruiz e entrou em contato com Joan Vilá, ambos nomes históricos da equipe blaugrana, para facilitar sua adaptação à Catalunha.
> Veja a tabela da La Liga
Apesar do suposto interesse de ambas as partes, o Barcelona corre o risco de esbarrar na questão do Fair Play Financeiro da La Liga. O clube está próximo de anunciar a chegada de Ferran Torres e o reforço do craque poderia resultar em uma redução salarial de outros nomes do atual elenco.
CURIOSIDADESUma das curiosidades dessa história é que o camisa sete deve morar na casa que pertence a Lionel Messi, antigo rival no período em que esteve na Espanha, mas defendendo a camisa do Real Madrid. Piqué já entrou em contato com o camisa 30 do PSG e o argentino aceitou a presença do gajo.
O atleta também gostaria de vestir a camisa 10, mas o número que já pertenceu a Maradona, Ronaldinho e Messi está em posse de Ansu Fati. Com isso, Cristiano Ronaldo deve vestir o número 17 que deve vagar com a saída de Luuk de Jong.
LIGA EUROPA​O jornal da Catalunha também afirma que o fato do Barcelona estar na Europa League após ter sido eliminado na Champions League não é um problema. O craque vê a competição como uma oportunidade de conquistar um título que Lionel Messi ainda não tem.
Crédito: CristianoRonaldopodesemudarparaoBarcelonaemjaneiro(Foto:OLISCARFF/AFP

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