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Cristiano Ronaldo pode sair caso Juventus não vá à Champions League; jornal lista possíveis destinos

Diferentemente das últimas temporadas, Velha Senhora não briga pelo título italiano este ano e ainda não tem vaga assegurada na próxima edição da Champions League...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 16:24

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 16:24
Crédito: AFP
A passagem de Cristiano Ronaldo pode estar perto do fim, pelo menos de acordo com a imprensa italiana. Artilheiro da Velha Senhora na temporada, o português, que tem contrato até junho de 2022, não tem permanência garantida caso a Juve não se classifique para a próxima Champions League.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo o jornal "Tuttosport", Manchester United e Paris Saint-Germain aparecem como clubes mais cotados em caso de uma transferência. O Real Madrid, que seria a preferência do camisa 7, não deve fazer tanto esforço no momento.
+ Cristiano Ronaldo na lista: veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Apesar de ter mais uma temporada de compromisso, a Juventus parece não se opor à saída de seu principal nome por conta do alto salário do jogador. Caso Cristiano Ronaldo permaneça em Turim e não renove seu vínculo, o jogador poderá assinar um pré-contrato ao término do ano.

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