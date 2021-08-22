Cristiano Ronaldo pede para deixar a Juventus, garante repórter

Crédito: MARCO BERTORELLO/AFP

Apesar de garantir que as especulações sobre uma possível saída da Juventus eram "apenas boatos", Cristiano Ronaldo, ao que tudo indica, tem, sim, a intenção de deixar a Velha Senhora. Relacionado para a partida contra a Udinese neste domingo, na estreia do Campeonato Italiano, o português pediu para ficar no banco de reservas.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato ItalianoDe acordo com informações do repórter italiano Fabrizio Romano, referência quando o assunto é o mercado de transferências, o camisa 7 já tomou sua decisão, mas ainda não tem nenhuma proposta oficial. O contrato do atleta com a Juventus vai até o final da atual temporada, em junho de 2022.

O pedido para ficar no banco de reservas contra a Udinese é justamente por conta do seu desejo de partir do Allianz Stadium. A missão, no entanto, não será fácil. A janela de transferências fecha no fim do mês de agosto e o estafe de CR7 terá de correr contra o tempo para achar um novo clube.

No sábado, o técnico Massimiliano Allegri garantiu que Cristiano Ronaldo ficaria no clube e afirmou que ouviu do próprio atacante o desejo de permanecer. No entanto, o treinador não havia assegurado a titularidade do atleta na partida deste domingo, o que de fato não ocorreu.

+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela