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futebol

Cristiano Ronaldo pede para deixar a Juventus, garante repórter

Jogador de 36 anos tem contrato com a Velha Senhora até o fim da temporada, em junho de 2022, mas deseja sair do clube já. Janela de transferências fecha no fim de agosto...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 13:05

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 13:05

Crédito: MARCO BERTORELLO/AFP
Apesar de garantir que as especulações sobre uma possível saída da Juventus eram "apenas boatos", Cristiano Ronaldo, ao que tudo indica, tem, sim, a intenção de deixar a Velha Senhora. Relacionado para a partida contra a Udinese neste domingo, na estreia do Campeonato Italiano, o português pediu para ficar no banco de reservas.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato ItalianoDe acordo com informações do repórter italiano Fabrizio Romano, referência quando o assunto é o mercado de transferências, o camisa 7 já tomou sua decisão, mas ainda não tem nenhuma proposta oficial. O contrato do atleta com a Juventus vai até o final da atual temporada, em junho de 2022.
O pedido para ficar no banco de reservas contra a Udinese é justamente por conta do seu desejo de partir do Allianz Stadium. A missão, no entanto, não será fácil. A janela de transferências fecha no fim do mês de agosto e o estafe de CR7 terá de correr contra o tempo para achar um novo clube.
No sábado, o técnico Massimiliano Allegri garantiu que Cristiano Ronaldo ficaria no clube e afirmou que ouviu do próprio atacante o desejo de permanecer. No entanto, o treinador não havia assegurado a titularidade do atleta na partida deste domingo, o que de fato não ocorreu.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
Segundo a imprensa italiana, o empresário de CR7, Jorge Mendes, ofereceu o jogador ao Manchester City, que está em busca de um centroavante. A primeira opção do clube inglês, entretanto, é Harry Kane, do Tottenham. Outros clubes especulados, PSG e Real Madrid não têm interesse no português no momento.

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