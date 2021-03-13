Cristiano Ronaldo no Lille? Amigo do atacante torce pela contratação

José Fonte, zagueiro do Lille e companheiro de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, saiu em defesa do atacante após o camisa sete receber diversas críticas. Em entrevista ao “Maisfutebol”, o defensor afirmou que propostas não vão faltar para o veterano caso saia da Juventus e torce para que possam jogar juntos na França.- Já demonstrou que é o melhor do mundo na Inglaterra, Espanha e agora na Itália. Clubes interessados não vão faltar. Aconteça o que acontecer, será interessante vê-lo. Espero que venha para o Lille.
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O Lille é o líder do Campeonato Francês, enquanto o Paris Saint-Germain ocupa o segundo lugar na competição. A equipe de José Fonte tem a melhor defesa da Ligue 1, mas apenas o quarto melhor ataque e deve buscar contratações para a próxima temporada caso confirme uma vaga na Champions League.