Cristiano Ronaldo no Lille? Amigo do atacante torce pela contratação

José Fonte, zagueiro do Lille e companheiro de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, saiu em defesa do atacante após o camisa sete receber diversas críticas. Em entrevista ao “Maisfutebol”, o defensor afirmou que propostas não vão faltar para o veterano caso saia da Juventus e torce para que possam jogar juntos na França.- Já demonstrou que é o melhor do mundo na Inglaterra, Espanha e agora na Itália. Clubes interessados não vão faltar. Aconteça o que acontecer, será interessante vê-lo. Espero que venha para o Lille.