Cristiano Ronaldo marca, mas Juventus empata com o Hellas Verona no Italiano

Crédito: Isabella BONOTTO / AFP

Neste sábado, o Hellas Verona recebeu a Juventus em sua casa, o Estádio Marc Antonio Bentegodi. Dentro de campo, foi visto um empate por 1 a 1, com a Juve saindo na frente com gol de Cristiano Ronaldo, e o time da casa empatando com Antonín Barák.

Veja a tabela do ItalianoERRO NA CONCRETIZAÇÃOA Juventus foi quem mais criou durante a primeira etapa, e finalizou nove vezes, mas só acertou o gol em três oportunidades. Melhor no âmbito ofensivo, faltou criar mais para o homem-gol da equipe: Cristiano Ronaldo, que esperava apenas uma bola.

FALTA DE CRIAÇÃOSe faltou para a Juventus acertar o último passe ou a finalização, para o Hellas Verona faltou criar mais. Durante todos os primeiros 45 minutos, a equipe da casa enfrentou dificuldades para passar pela Juve, e finalizou apenas uma vez ao gol.

SEMPRE ELE​Para abrir o placar em Verona, não poderia ser outro jogador. Cristiano Ronaldo, camisa 7 da Juventus, foi quem marcou o gol que inaugurou o placar. A bola precisava chegar para CR7, e o craque português marcou após passe de Chiesa.

EMPATEO Verona não ficou para trás e, mesmo sem fazer uma grande partida, conseguiu deixar tudo igual novamente aos 32 minutos do segundo tempo, quando Darko Lazovic encontrou Antonín Barák, que marcou o gol de empate da equipe.