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Cristiano Ronaldo entra no segundo tempo, marca dois e Juventus goleia o Spezia pelo Italiano

Astro português precisa de apenas três minutos para voltar a marcar, após duas semanas em quarentena. Morata e Rabiot também marcam no dia de aniversário da Juve...

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 12:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2020 às 12:55
Crédito: CR7 comemora um dos seus gols (Vincenzo PINTO / AFP
Após duas semanas em quarentena, o homem está de volta. No dia do aniversário de 123 anos da Juventus, neste domingo, Cristiano Ronaldo saiu do banco para ser o cara da vitória da Velha Senhora sobre o Spezia por 4 a 1. Além do craque português, que marcou dois, Morata e Rabiot também balançaram as redes para a Juve, enquanto Pobega fez o dos donos da casa.FINALMENTE, MORATAApós ter quatro gols anulados por impedimento nos últimos dois jogos, Morata voltou a ter problemas com o bandeirinha. Mas, dessa vez, com final feliz. Aos 15 minutos, o brasileiro Danilo achou ótimo passe para McKennie, que rolou para o atacante espanhol apenas concluir para as redes. Em um primeiro momento, o impedimento foi marcado pelo assistente, mas após consulta no VAR, o gol foi confirmado e a Juve abriu o placar.
RECOMEÇO DA SAGAEm seguida, aos 23, Morata recebeu na intermediária, ganhou do adversário na corrida e voltou a balançar as redes. E, pra variar, o atacante estava em posição polêmica, o impedimento foi marcado e o gol anulado - pela quinta vez na semana!
SUSTO NA JUVESem oferecer muito perigo à Juventus, o Spezia surpreendeu e chegou ao gol de empate aos 31 do primeiro tempo. Em boa descida pela direita, Bartolomei rolou para Pobega chegar batendo na entrada da área. A bola ainda desviou no meio do caminho e tirou qualquer chances de defesa de Buffon.
CHAMA QUE ELE RESOLVECom dificuldades em furar a defesa adversária, Pirlo promoveu a entrada de Cristiano Ronaldo no início do segundo tempo e o astro português precisou apenas de três minutos para balançar as redes. Aos 13 minutos, Morata achou o craque entre os zagueiros, que saiu na cara do gol e ainda driblou o goleiro antes de concluir.
ESTRELA DE PIRLOEm seguida, aos 23, foi a vez de outro jogador que saiu do banco marcar e ampliar a vantagem da Juventus. Rabiot foi lançado na área, limpou a marcação e fez o primeiro dele na temporada. E ainda deu tempo de mais um de CR7. Após pênalti sofrido por Chiesa, o craque cobrou com cavadinha e colocou ponto final na goleada da Juve.

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