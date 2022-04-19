Cristiano Ronaldo é baixa contra Liverpool após morte de filho

Cristiano Ronaldo será desfalque diante do Liverpool, nesta terça-feira, pela Premier League após a morte de um dos seus filhos que nasceria na última segunda-feira. O Manchester United publicou um comunicado confirmando a ausência do craque.- Família é mais importante do que tudo e Ronaldo está apoiando seus amados nesses tempos de imensa dificuldade. Nós confirmamos que ele não jogará diante do Liverpool, em Anfield, e reforçamos o pedido de privacidade da família. Cristiano, nós estamos com você e enviando forças à família.