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futebol

Cristiano Ronaldo é baixa contra Liverpool após morte de filho

De luto, estrela do Manchester United não entra em campo nesta terça-feira...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 08:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 08:42
Cristiano Ronaldo será desfalque diante do Liverpool, nesta terça-feira, pela Premier League após a morte de um dos seus filhos que nasceria na última segunda-feira. O Manchester United publicou um comunicado confirmando a ausência do craque.- Família é mais importante do que tudo e Ronaldo está apoiando seus amados nesses tempos de imensa dificuldade. Nós confirmamos que ele não jogará diante do Liverpool, em Anfield, e reforçamos o pedido de privacidade da família. Cristiano, nós estamos com você e enviando forças à família.
> Veja a tabela da Premier League
O jogador não apareceu no Centro de Treinamento dos Red Devils na manhã desta terça-feira. Apesar do falecimento de um dos filhos, a menina de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez conseguiu sobreviver ao parto e recebe os cuidados da família.
O duelo entre Liverpool e Manchester United é válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Os Reds têm a chance de assumir a liderança da Premier League em caso de vitória, enquanto os Diabos Vermelhos buscam se consolidar em zona de Champions League.
Crédito: CristianoRonaldodesfalcaoManchesterUniteddiantedoLiverpool(Foto:ANTHONYDEVLIN/AFP

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