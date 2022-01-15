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Cristiano explica como prefere atuar e exalta oportunidade no Fluminense: 'Sensação é a melhor possível'

Lateral foi oficializado pelo clube na última sexta-feira e falou também sobre expectativa por atuar no Maracanã e escolha pelo número 15...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 17:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 17:00

O Fluminense, enfim, anunciou a chegada de Cristiano, o último reforço para a temporada 2022. O jogador foi comprado do Sheriff, da Moldávia, por 1,4 milhões de euros (R$ 9 milhões) e assinou vínculo até o fim de 2024. Na primeira entrevista como jogador do clube, à "FluTV", o jogador exaltou a oportunidade de atuar pelo clube das Laranjeiras.
– A sensação é a melhor possível. Quando meu empresário me apresentou a proposta do Fluminense eu fiquei muito feliz e não pensei duas vezes antes de aceitar. Estou muito feliz de estar aqui e só quero dar o meu melhor para conseguir bastante títulos e objetivos importantes no clube – declarou o jogador.
– Passei a acompanhar nas redes sociais e a torcida veio em peso. Isso mexeu comigo. Sei onde posso ajudar e vou trabalhar no dia a dia. Acredito que o Abel vai tirar o máximo de mim, é importante. Então estou muito feliz com essa oportunidade - completou.
Cristiano, que usará Cris Silva na camisa, chamou a atenção durante a participação do clube da Moldávia na Champions League. Ele foi um dos principais garçons da primeira fase da competição e destrinchou como se sente mais confortável em campo.
– Vai ser maravilhoso jogar no Maracanã, já atuei lá e foi incrível. Quero sentir isso de novo pelo Fluminense. Minha família ficou muito feliz. Estava há quatro anos fora do Brasil, só os via uma vez por ano. Eles me motivaram a aceitar. Volto com outra experiência. A expectativa é conquistar títulos. Por onde passei ganhei e aqui não será diferente.
– Escolhi o número 15 porque eu estava no Sheriff com o número 15 e tive muitos momentos felizes, onde joguei Europa League, Champions League e me identifiquei com esse número. Se deu sorte vamos continuar - finalizou.
Atualmente, o Fluminense tem como opções para a posição dois jogadores com contrato até o fim de 2022: Marlon, que terminou a temporada como titular, e Danilo Barcelos. Egídio não ficou após fim do contrato. Pineida, já acertado, atua nos dois lados do campo.

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