Cristiane marca dois e Santos vence o São José pelo Brasileiro Feminino

O Santos venceu o São José por 4 a 1 na manhã deste domingo, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Os gols santistas foram marcados por Cristiane (duas vezes), Fernanda e Ketlen.
Com o resultado, a equipe de futebol feminino do Peixe conquista seus três primeiros pontos na atual edição da competição nacional. Na próxima rodada do Brasileirão Feminino, as Sereias da Vila terão clássico contra o Palmeiras fora de casa, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A partida está marcada para as 14 horas do próximo sábado (19) e terá transmissão ao vivo da TV Bandeirantes.
O jogo
Com apenas dois minutos jogados, as Sereias da Vila já tiveram uma grande chance de abrir o placar. Brena fez lançamento da linha de meio de campo para a grande área, a zagueira do São José afastou mal e entregou a bola nos pés de Gi Oliveira. A camisa 9 santista tentou a finalização de primeira, mas jogou a bola pela linha de fundo, à esquerda da meta.
Aos 9, Ana Carla enfiou passe entre as zagueiras para Cristiane, que entrava na grande área. Na tentativa de finalização, ela parou em defesa de Zany. No rebote, Ketlen tentou completar para o gol, mas o árbitro marcou posição irregular da camisa 7.
E no minuto seguinte, as Sereias abriram o placar com gol da atacante Fernanda, que anotou seu primeiro tento com o Manto Sagrado e correu para dedicar à sua mãe, presente nas arquibancadas da Vila Belmiro. O lance começou com Cristiane, que recebeu aberta pela esquerda e cruzou para Fernanda. A camisa 32 fintou a zagueira e bateu colocado no canto inferior direito, fazendo 1 a 0 para o Santos FC.
As Sereias da Vila ampliaram a vantagem para 2 a 0 aos 23 minutos da etapa inicial, com gol da maior artilheira de todos os tempos, Ketlen. Ana Carla invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro para a camisa 7, bem posicionada na pequena área, concluir para o fundo do gol.
Pouco depois, aos 27, por muito pouco as Sereias não chegaram ao terceiro gol. Fernanda lançou Cristiane, que partiu em velocidade pela esquerda. A camisa 11 invadiu a área e bateu cruzado. Com desvio da goleira, a bola saiu em escanteio, passando a poucos centímetros da trave direita.
Aos 33, foi o São José que diminuiu a desvantagem com um golaço de sua camisa 10, Ju Oliveira. No contra ataque da equipe visitante, ela recebeu a bola na intermediária, viu a goleira Vivi adiantada e com belo toque de cobertura, fez a bola balançar as redes.
Mas no minuto seguinte, as Sereias retomaram a vantagem de dois gols com Cristiane. Brena cobrou escanteio pela esquerda e acertou com precisão na cabeça de Cristiane. Cris subiu mais que as zagueiras e cabeceou com firmeza em direção ao chão, sem chances de defesa para a goleira Zany.
Já aos 42, o Santos FC partiu com contra ataque em velocidade. Ketlen avançou pelo meio e tentou tocar na saída da goleira, mas acabou jogando bola à direita do gol, passando rente à trave direita.
E ainda antes do intervalo, as Sereias tiveram pênalti marcado a seu favor pelo árbitro Lucas Canetto Bellotte. Fernanda enfiou belo passe para Ana Carla, que foi travada pela marcação. No rebote, a bola caiu nos pés de Cristiane, que foi derrubada e já partiu para a cobrança. A camisa 11 acertou o canto inferior direito para marcar seu segundo gol e o quarto do Santos FC no jogo.
No segundo tempo, a primeira grande chance de gol santista surgiu aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio de Bia Menezes pela direita, Fernanda dominou no peito da entrada da área e, com muita força, chutou de primeira para o gol. A bola ganhava a direção do ângulo direito de Zany, mas explodiu no travessão.
Com 22 minutos, o Santos FC chegou a marcar o quinto gol com Bruninha, mas o árbitro pegou posição irregular da camisa 13 e anulou o tento. No lance seguinte, o Peixe recuperou a bola com Jane, que prontamente passou para Crisiane tentar tocar na saída da goleira. Desequilibrada pela marcadora, a camisa 11 acabou desviando a bola para fora.
FICHA TÉCNICA
SANTOS FC 4 X 1 SÃO JOSÉ-SPLocal: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)Data: domingo, 13 de março de 2022Horário: 11hÁrbitro: Lucas Canetto BelloteAssistentes: Robson Ferreira Oliveira e Vladimir Nunes da SilvaGols: (SFC) Fernanda, aos 10′, Ketlen, aos 23′ e Cristiane, aos 34′ e aos 46′ do 1°T; (SJE) Ju Oliveira, aos 33′ do 1°TSantos FC: Vivi; Bruninha (Gi Fernandes), Tayla, Kaká e Bia Menezes; Brena (Laura Valverde), Ana Carla e Fernanda (Thaisinha); Ketlen (Jane), Gi Oliveira (Gadu) e Cristiane. Técnica: Tatiele SilveiraSão José: Zany; Poliana, Karen, Letícia Fagundes (Evellyn) e Vitória Calhau (Rafa Marques); Verónica Riveros, Sara (Natiele) e Ju Oliveira; Júlia Cipriani (Camila), Larissa Vasconcelos e Bea. Técnico: Guilherme Giudice