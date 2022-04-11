Crise no Flamengo com Paulo Sousa tem repercussão na Polônia: 'A paciência está acabando'

A crise no Flamengo cruzou o Atlântico e chegou na Polônia. O técnico Paulo Sousa, que deixou a seleção nacional do país antes da repescagem para a Copa do Mundo, foi assunto na imprensa polonesa.Os protestos no Ninho do Urubu, na última sexta despertaram a atenção de portais esportivos poloneses. O site "Sport.pl" disse que a atuação do time sob o comando de Paulo Sousa tem sido questionada no Brasil e ainda falou sobre a forte cobrança por resultados.
O portal ainda destacou que o técnico foi um dos poucos poupados pela torcida ao chegar no CT:
- Surpreendentemente, Paulo Sousa era um dos poucos que passavam sem problemas - destacou o site.
Depois do empate contra o Atlético-GO, o site voltou a falar do técnico lusitano e voltou a destacar a crise, dizendo que a paciência com ele estaria acabando.