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Crise e crime no Vasco: 'Vai morrer todo mundo', ameaça pichação em São Januário

Críticas e palavras mais fortes foram registradas em muros do complexo da principal sede do Cruz-Maltino. Clube vive o pior momento de sua históia...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 15:08

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 15:08

Crédito: Print/Vasco
As três derrotas seguidas do Vasco fizeram a crise virar crime. Parte do complexo de São Januário amanheceu, neste domingo, com pichações e ameaça de morte, além de críticas fortes à base do clube. Foi o Expresso 1898 quem publicou primeiramente.- Vai morrer todo mundo - dizia a declaração mais forte.
No último sábado, dia do aniversário do clube, mas horas antes da derrota para o Operário, havia acontecido um protesto em frente ao clube. Vale lembrar que pichações e, mais ainda, ameaças como a deste domingo podem ser enquadrados como crimes.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco já viveu recentemente casos de violência. Carros de jogadores foram apedrejados na saída de São Januário após a derrota para o Avaí, há dois meses.
Este é o pior momento da história do clube. O próximo desafio é contra a Ponte Preta, no domingo que vem.

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