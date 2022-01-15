Cris Silva é oficializado e Lucca deixa o Fluminense: saiba chegadas, saídas e sondagens para 2022

O Fluminense teve mais um dia de mercado bastante agitado. Nesta sexta-feira (14), o lateral-esquerdo Cris Silva teve sua chegada ao Tricolor das Laranjeiras sacramentada. Ele é o sétimo reforço do clube para a temporada de 2022. Em contrapartida, o clube chegou a um acordo para a rescisão do vínculo do atacante Lucca. Veja, abaixo, a movimentação do Fluminense no mercado para o ano de 2022.

CHEGADAS

O volante Felipe Melo foi anunciado oficialmente pelo clube como a primeira contratação para esta temporada. Além dele, o Fluminense também terá Willian Bigode, que foi apresentado nesta sexta-feira. O Tricolor também entrou em acordo por empréstimo com o lateral-esquerdo, Pineida, ex-Barcelona de Guayaquil e anunciou David Duarte, zagueiro ex-Goiás. O meia Nathan foi emprestado por um ano com opção de compra pelo Atlético-MG e Germán Cano foi anunciado. O lateral Cris Silva (nome que Cristiano usará em sua camisa) foi o sétimo nome confirmado. Além deles, o técnico Abel Braga retornou e comandará o clube na temporada.

JOGADORES NA MIRA

Com relação às negociações ainda em andamento, o Fluminense praticamente fechou suas chegadas com o acerto com o lateral Cris Silva.

QUEM SAIU

O atacante Samuel Granada, que esteve emprestado para o Vitória durante a temporada, já entrou em acordo, também por empréstimo, com o Nova Iguaçu para a disputa do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo Egídio assinou com o Coritiba após o fim do contrato. O atacante Lucca chegou a um acordo por sua rescisão de contrato e seu destino deve ser a Ponte Preta.

Fernando Pacheco acertou o retorno ao Sporting Cristal, do Peru, após voltar de empréstimo ao Juventude. Outros jogadores estavam em fim de contrato e saem: o atacante Abel Hernández, anunciado pelo Atlético San Luis, do México, o zagueiro Reginaldo, reforço da Chapecoense, além de Lucas Barcelos, que assinou com CSA, e Robinho, que permanece em Bangladesh. Raí teve o empréstimo renovado ao Bangu.

Por fim, o atacante Raúl Bobadilla retornou ao Guaraní, do Paraguai, mas a tendência é que não permaneça na equipe. Os atletas Mascarenhas, Pablo Dyego, Rodolfo e João Lopes ficaram sem vínculo. O zagueiro Frazan foi emprestado para a Chapecoense até o fim de 2022 após uma troca com o Flu, que ficou com o jovem Kevyn Reis, de apenas 15 anos, para a base. Caio Vinícius foi novamente emprestado ao Goiás até o final do ano.

QUEM PODE SAIR​Com vínculo até dezembro, o meia Cazares tem proposta da Ucrânia e não deve continuar nas Laranjeiras. O volante Yuri não se reapresentou e busca outros caminhos.

TIME-BASE DE 2022

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineida; Felipe Melo, André e Nathan; Luiz Henrique (Willian), Fred e Caio Paulista. Técnico: Abel Braga.