Crias do Palmeiras soltam a voz após tetracampeonato inédito do Paulista Sub-20: ‘Já pode vir ao mundo, filho’

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

Um. Dois. Três. Quatro. Em jogo único disputado neste sábado (26), o Palmeiras Sub-20 superou o Corinthians nos pênaltis e se tornou tetracampeão do Campeonato Paulista da categoria.

​Responsável pelo gol de empate do Verdão no tempo regulamentar, Michel destacou o espírito da equipe, que sofreu um gol aos 20 minutos da segunda etapa, mas logo respondeu.

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​- A gente lutou até o final. Graças a Deus pude marcar o gol. Não foi fácil. O Palmeiras é isso! É até o final. A gente lutou, brigou e graças a Deus o título veio - valorizou, explicando a sensação de ir à rede.

​- Esse foi o melhor presente de natal. Não tem coisa melhor. Minha família sempre me apoiou e hoje está aí... A mostra que isso é Palmeiras, isso é grande - concluiu.​Na reta final da partida, assim como aconteceu na semifinal do Paulista, Kaike substituiu o goleiro Leandro e foi decisivo nas penalidades. Após defender três pênaltis do rival, a Cria da Academia revelou a emoção antes da disputa.

​- Quando eu entrei, estava com frio na barriga. Final, um clássico. Graças a Deus consegui pegar os pênaltis e ajudar minha equipe a ser campeã - falou.

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​Pedro Acácio, destaque da base que, inclusive, foi chamado pelo técnico Abel Ferreira para compor elenco no duelo contra o Santos, pelo Brasileirão 2020, dedicou o título para seu filho, Davi.

​- Hoje podemos curtir o momento pelo trabalho que fizemos e por tudo que corremos. Mãe, pai, amor, meus amigos, um abraço para cada um. Davi, meu filho, pode vir ao mundo que o papai é tetracampeão - brincou, destacando o trabalho desempenhado pela comissão técnica.

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​- A comissão ajudou muito mentalmente. Não é fácil. Muitos não moram aqui, muitos passaram o natal concentrados, sem curtir. E foi um ano incrível de trabalho. Vamos para mais! Só queremos fazer mais histórias! Só alegria agora - completou.

​Por último, mas não menos importante, Leandro concedeu entrevista após o apito final e reconheceu a falha que colocou o Corinthians em vantagem e deixou claro que não vai se abalar.