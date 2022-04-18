Crias do Palmeiras, Endrick e Luis Guilherme comandam título da Seleção Brasileira sub-17

Cinco atletas da base do Palmeiras se sagraram campeões do Torneio de Montaigu, na França, pela Seleção Brasileira sub-17. Em final disputada nesta segunda-feira, o Brasil venceu a Argentina por 2 a 1, com gols dos palmeirenses Endrick e Luis Guilherme, e faturou o título que não vinha desde 1984.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

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Dos 11 titulares da equipe na decisão, quatro são Crias da Academia: o goleiro Cesar, os meio-campistas Figueiredo e Luis Guilherme e o atacante Endrick. O zagueiro Fellipe Jack, que esteve à disposição entre os suplentes, completa o quinteto palestrino na França. Lucas Andrade, treinador do Sub-18 alviverde, também esteve na competição como auxiliar do treinador Phelipe Leal.

A campanha brasileira teve início com goleada por 4 a 0 diante do México, com gols alviverdes marcados por Endrick e Figueiredo. Diante da Holanda, empate por 2 a 2, com mais duas bolas na rede de Endrick. Já no fim da primeira fase, goleada por 3 a 0 sobre a Inglaterra, com dois tentos de Luis Guilherme e um de Endrick.

Portanto, dos 11 gols do Brasil no Torneio de Montaigu, nove foram marcados pelos atletas da base alviverde. Endrick, com cinco bolas na rede, lidera a lista, seguido por Luis Guilherme (três) e Figueiredo (um).

O Brasil não atingia a final do Torneio de Montaigu desde 2018, quando Paulo Victor Gomes, atual treinador do time sub-20 alviverde, comandava a Seleção Brasileira sub-17. A competição não foi realizada em 2020 e 2021 e voltou a ser disputada somente em 2022 por conta da pandemia da Covid-19.

A última vez que a Seleção Brasileira conquistou o torneio foi em 1984, ou seja, há 38 anos. Naquela ocasião, outra cria da base palmeirense esteve em campo: o goleiro Velloso, que anos depois conquistou vários títulos com o profissional do clube. Além dele, o meia Mauro e o atacante Ari eram do Verdão.