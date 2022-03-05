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Crias de Xerém celebram título pelo Fluminense e Martinelli destaca: 'Temporada espetacular'

Luiz Henrique pediu cautela pela decisão na Libertadores e Marcos Felipe se declarou ao Tricolor após a conquista da Taça Guanabara...
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Publicado em 

05 mar 2022 às 20:34

Publicado em 05 de Março de 2022 às 20:34

O Fluminense conquistou o primeiro objetivo da temporada ao vencer a Taça Guanabara após a goleada por 4 a 0 sobre o Resende, neste sábado. Após a partida, alguns jogadores criados em Xerém celebraram o primeiro título pelo profissional. Autor de um dos gols do confronto no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o volante Martinelli falou sobre a temporada com 11 vitórias consecutivas.- Muito feliz, não sei nem expressar esse sentimento. Com essa torcida aqui. Entramos determinados, queríamos o título hoje e não podia escapar. Estamos fazendo uma temporada espetacular e temos muito a conquistar ainda - celebrou Martinelli.
O Fluminense faturou a Taça Guanabara pela 11ª vez na história e chega a 11 vitórias consecutivas na temporada. Na próxima quarta-feira, o Tricolor inicia a terceira fase da Libertadores diante do Olímpia (PAR), no Estádio Nilton Santos, às 21h30. No Estadual, o Flu ainda tem o Boavista na última rodada antes da semifinal, onde terá a vantagem do empate e ainda aguarda a definição do adversário, que será um dos quatro grandes.
– Ainda temos muito a se pensar. O primeiro jogo da Libertadores é na quarta-feira e vamos dar o melhor para sair com a vitória e levar a classificação na colômbia - disse Luiz Henrique.
- Sempre uma alegria cada vitória que a gente conquista, hoje coroando com a Taça Guanabara. Motivo de muita felicidade. Amo demais esse clube, vou amar para sempre e espero conquistar mais títulos esse ano com todo mundo - afirmou o goleiro Marcos Felipe.
Crédito: MartinellimarcouumdosgolsdoFluminensenotítulodaTaçaGuanabara(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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