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Crias da Academia seguem processo de transição e Palmeiras treina no Catar após queda no Mundial

Elenco trabalhou no hotel em Doha. Wesley e Gabriel Veron deram sequência ao cronograma para a volta aos gramados em breve
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LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 13:01

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 13:01

Crédito: Gabriel Veron durante treinamento do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras fez um treinamento no hotel em que está hospedado em Doha, no Qatar, na manhã desta segunda-feira (8) no horário local. Os reservas e quem entrou no decorrer da partida contra o Tigres fizeram uma atividade no gramado sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Sem moleza: Lembre como foram as semifinais dos sul-americanos em Mundiais desde 2005Na primeira, dois times com seis componentes em campo reduzido só podiam chutar para quatro gols pequenos depois de trocarem dez passes sem obstrução adversária.
Na sequência, a movimentação seguiu com dois times e com poucos toques na bola por atleta. Enquanto uma equipe tinha como objetivo finalizar em uma meta normal com goleiro, a outra tinha como alvo dois pequenos gols sem arqueiro.Em processo de transição, o atacante Wesley participou das duas atividades como curinga. Já Gabriel Veron, correu na lateral de campo sob a supervisão da equipe de Núcleo Saúde e Performance. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo.
O Palmeiras volta a treinar nesta terça-feira (9), às 12h30 (horário de Brasília). Na quinta-feira (11), o Verdão entra em campo para a disputa do terceiro lugar contra Al-Ahly, do Egito, ou Bayern de Munique. Os times se enfrentam nesta segunda-feira (8) pela semifinal do Mundial de Clubes, às 15h (horário de Brasília).

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