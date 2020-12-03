Crias da Academia participam de 42% dos gols do Palmeiras em 2020

Crédito: Todos os gols da vitória por 5 a 0 sobre o Delfín tiveram participação de Crias da Academia (Divulgação/Palmeiras

A goleada por 5 a 0 sobre o Delfín na última quarta-feira (02), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contou com participações de Crias da Academia em cada um dos gols. Ao todo, atletas formados nas categorias de base do Palmeiras participaram de 42% dos gols do clube na temporada.

Dos 88 gols do Palmeiras em 2020, 20 foram marcados por Crias da Academia: Veron lidera a lista com oito, seguido por Patrick de Paula com cinco, Wesley com quatro, Gabriel Menino com dois e Danilo com um.

As joias palmeirenses distribuíram 21 assistências, entretanto, quatro delas foram para eles mesmos e, portanto, são contabilizadas como apenas uma participação em gol. Como por exemplo, a assistência de Danilo para o gol de Veron por cobertura diante do Delfín. Gabriel Menino lidera o quesito com oito, sendo que uma também foi para Veron (contra o Bragantino ainda pelo primeiro turno do Brasileirão).

Tabela> Veja a tabela da Libertadores e simule os próximos jogosAlém das já citadas assistências de Danilo e Gabriel Menino para Veron, Patrick de Paula também serviu ao jovem atacante (na derrota para o Coritiba), enquanto Gabriel Silva deu o passe para o gol de Danilo na goleada sobre o Delfín. Essas quatro assistências, portanto, não entram na conta.

Assim, são 17 assistências consideradas que, somadas aos 20 gols marcados, totalizam o número de 37 participações diretas (42% de 88 gols totais) das Crias da Academia em gols do Palmeiras no ano.

Ao todo, 11 Crias da Academia estrearam pelo Palmeiras em 2020: Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley, Alan, Angulo, Gabriel Silva, Danilo, Renan, Aníbal, Marcelinho e Fabrício. Juntos, somam 139 jogos e fazem de 2020 a temporada em que o Verdão mais promoveu estreias de revelações da base no século, superando com larga margem as 103 partidas de também 11 atletas em 2010.

Considerando todo o elenco, os artilheiros são os atacantes Luiz Adriano e Willian, com 15 gols cada, enquanto Gabriel Menino lidera nos passes para gol, com oito assistências, como já citado.

Confira a lista completa: