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Crias da Academia: Palmeiras tem gringos convocados para seleções sul-americanas

Marino Hinestroza, Robson Matheus e Leonardo Zabala vão servir suas respectivas seleções entre os dias 7 e 19 de dezembro
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LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 09:00

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 09:00

Crédito: Londrina EC/Divulgação
Com mais de dez estrangeiros nas categorias de base, o Palmeiras teve três jogadores gringos convocados para as seleções sub-20 de suas respectivas nações. O zagueiro Leonardo Zabala (02) e o meio-campista brasileiro naturalizado boliviano Robson Matheus (02) integram a Seleção Boliviana que disputará um torneio contra Chile, Brasil e Peru na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. Já o atacante colombiano Marino Hinestroza (02), foi chamado para defender seu país em amistosos contra o Equador na categoria. As jovens promessas ficam concentradas de desde hoje (07) até 19 de novembro.Leonardo Zabala:
Uma das maiores promessas do futebol boliviano, o zagueiro Leonardo Zabala chegou ao Palmeiras em setembro de 2019, após se destacar em um projeto chamado Bolívia 2022, uma espécie de “seleção de base” do país. O jovem foi descoberto depois de enfrentar equipes brasileiras em torneios amistosos, chamando atenção de diversos clubes nacionais e posteriormente assinou com o Palmeiras. No Verdão, disputou e foi campeão da Copa Santiago Sub-18, em janeiro, porém, por conta da pandemia, assinou contrato definitivo apenas em outubro. Defensor de bom passe e ótima leitura de jogo, o jovem já foi convocado pela seleção principal e entrou alguns minutos em campo diante do Brasil, nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022.
Robson Matheus:
Filho de mãe boliviana e pai brasileiro, o jovem meio campista de 18 anos tem dupla nacionalidade e escolheu defender a seleção da Bolívia desde o sub-15. Destaque no sub-17, Robson era caracterizado como cabeça pensante, líder do grupo e homem da bola parada na seleção de seu país. No Palmeiras, fez parte da vitoriosa geração 2002 e tem como figura de inspiração Gustavo Scarpa. Tal como Scarpa, a jovem promessa se destaca pela polivalência, podendo atuar em qualquer setor de meio campo, sua posição de origem, e na lateral esquerda.
Marino Hinestroza:
Um dos grandes nomes da base alviverde em 2020, o atacante Marino Hinestroza vem chamando atenção pelas boas atuações no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil Sub-20. Titular incontestável, o jovem está emprestado ao Palmeiras pelo América de Cali, com opção de compra em valor fixado. Dentro de campo, se destaca pela velocidade e eficiência nos dribles, alinhando muito bem a agilidade com os fundamentos técnicos aguçados.

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