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Crias da Academia: Palmeiras tem dois atletas convocados para a Seleção Brasileira Sub-17

Treinador Paulo Victor Gomes já havia chamado quatro jogadores do Verdão na última lista
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LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 13:32

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 13:32

Crédito: Vareta (E e Luiz Freitas (D) foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17 (Fotos: Fabio Menotti/Palmeiras)
O técnico da Seleção Brasileira Sub-17, Paulo Victor Gomes, convocou, na última segunda-feira (16), 25 atletas para um período de treinamentos, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 25 de novembro e 04 de dezembro. Com um projeto consolidado nas categorias de base, o Palmeiras emplacou dois nomes na lista, sendo estes o zagueiro Gabriel Vareta, de apenas 15 anos, e o meio campista Luiz Freitas, de 16.
A lista da compõe a segunda convocação do treinador na categoria e visa a preparação para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado entre os dias 31 de março e 25 de abril de 2021, no Equador.
Na primeira chamada, em outubro, Paulo convocou quatro jogadores do Verdão. Naquela ocasião, o Alviverde cedeu o goleiro Murilo, o zagueiro Vinícius Serafim, o atacante Giovanni Henrique e o meia Luiz Freitas, que está, também, na lista mais recente.Luiz Guilherme Freitas (geração 2004), antes conhecido como Robinho, é uma das principais joias da base do Palmeiras. Meio campista habilidoso e técnico, o jovem está no clube desde o sub-11 e faz parte dos jogadores que cresceram dentro da Academia de Futebol. Ele também é o mais novo jogador palmeirense inscrito na Libertadores de 2020.
Já Gabriel Vareta (geração 2005), ainda tem idade sub-15, mas vem se destacando dentro da base alviverde. Apesar da pouca idade, o alto zagueiro vem sendo titular no Campeonato Paulista Sub-20, torneio no qual o Verdão utiliza jogadores reservas e testa garotos de categorias mais novatas.

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