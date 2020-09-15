Crias da Academia: Palmeiras libera Magrão para o Rio Ave sem custos

O goleiro Magrão, do sub-20 do Palmeiras, está de malas prontas para Portugal, onde assinará contrato de 4 anos com o Rio Ave. Vindo do Fortaleza para a Academia de Futebol, o atleta foi liberado sem custos para o país lusitano. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do 'Goal', ambos os clubes brasileiros terão direito a uma porcentagem dos ganhos de uma eventual venda futura.

Magrão foi o arqueiro titular do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Pela categoria, também fez parte da conquista do Campeonato Brasileiro e foi bicampeão paulista. Além disso, já participou de diversos treinos com a equipe profissional do clube.O jovem de 20 anos será mais um dos goleiros revelados pela Academia de Futebol a atuar na liga portuguesa. Daniel Fuzato, outra Cria da Academia, foi contratado por empréstimo pelo Gil Vicente e também jogará o campeonato lusitano. Além deles, o goleiro Fábio (aquele, de 2014) é mais um arqueiro revelado pelo Palmeiras que está em Portugal. Contudo, seu clube, o Desportivo Aves foi rebaixado à Segunda Liga em julho e não enfrentará seus 'calouros' palmeirenses na temporada 2020/21.