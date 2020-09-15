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Crias da Academia: Palmeiras libera Magrão para o Rio Ave sem custos

O jovem goleiro deixa o clube sem ter sido relacionado para partidas no profissional; pelo sub-20, jogou a Copa SP, venceu um Campeonato Brasileiro e foi bicampeão paulista...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 20:30

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 20:30
Crédito: Divulgação/Palmeiras
O goleiro Magrão, do sub-20 do Palmeiras, está de malas prontas para Portugal, onde assinará contrato de 4 anos com o Rio Ave. Vindo do Fortaleza para a Academia de Futebol, o atleta foi liberado sem custos para o país lusitano. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do 'Goal', ambos os clubes brasileiros terão direito a uma porcentagem dos ganhos de uma eventual venda futura.
Magrão foi o arqueiro titular do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Pela categoria, também fez parte da conquista do Campeonato Brasileiro e foi bicampeão paulista. Além disso, já participou de diversos treinos com a equipe profissional do clube.O jovem de 20 anos será mais um dos goleiros revelados pela Academia de Futebol a atuar na liga portuguesa. Daniel Fuzato, outra Cria da Academia, foi contratado por empréstimo pelo Gil Vicente e também jogará o campeonato lusitano. Além deles, o goleiro Fábio (aquele, de 2014) é mais um arqueiro revelado pelo Palmeiras que está em Portugal. Contudo, seu clube, o Desportivo Aves foi rebaixado à Segunda Liga em julho e não enfrentará seus 'calouros' palmeirenses na temporada 2020/21.
Sem espaço, Magrão embarca para a Europa jamais tendo sido relacionado a partidas oficiais pelo profissional do Verdão. Para sua posição, o Alviverde conta com Weverton, Jaílson e Vinícius Silvestre, que também é formado nas categorias de base do clube.

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