Crias da Academia: Palmeiras contrata promessa do sub-17 com passagens pela seleção

Com mais atenção as categorias de base na temporada de 2020, o Palmeiras segue se reforçando para que em breve possa ter maior presença de pratas da casa no elenco profissional. Dessa vez, a diretoria foi até o interior paulista buscar um jogador com convocações recentes para as seleções de base do Brasil.O nome da vez é do atacante Daniel, de 16 anos, grande destaque do Desportivo Brasil, clube formador, de Porto Feliz-SP. Em sua primeira temporada como atleta sub-17, o jovem já é considerado um dos melhores atacantes da geração 2004 do futebol brasileiro e já chamava atenção do Palmeiras desde a temporada de 2019. Seu contrato com o clube alviverde será valido até janeiro de 2023 por empréstimo com opção de compra.