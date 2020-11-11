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Crias da Academia: Palmeiras contrata promessa do sub-17 com passagens pela seleção

Atacante Daniel, de 16 anos, deixa o Desportivo Brasil para fazer parte do elenco alviverde
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LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 09:35

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:35

Crédito: Reprodução
Com mais atenção as categorias de base na temporada de 2020, o Palmeiras segue se reforçando para que em breve possa ter maior presença de pratas da casa no elenco profissional. Dessa vez, a diretoria foi até o interior paulista buscar um jogador com convocações recentes para as seleções de base do Brasil.O nome da vez é do atacante Daniel, de 16 anos, grande destaque do Desportivo Brasil, clube formador, de Porto Feliz-SP. Em sua primeira temporada como atleta sub-17, o jovem já é considerado um dos melhores atacantes da geração 2004 do futebol brasileiro e já chamava atenção do Palmeiras desde a temporada de 2019. Seu contrato com o clube alviverde será valido até janeiro de 2023 por empréstimo com opção de compra.
Dentro das quatro linhas, Daniel é um atacante que conta com presença de área, inteligência, boa finalização e facilidade em marcar gols. Em 2019, foram 19 bolas na rede ao longo do Campeonato Paulista Sub-15, sendo um dos artilheiros da competição. Já em 2018, foram sete, ainda com 14 anos. Vestindo a camisa amarelinha, soma mais de dez convocações, sendo campeão Sul-americano Sub-15 em 2019.
Vale lembrar que recentemente o Palmeiras acertou contratos profissionais com mais de vinte atletas de suas categorias de base, além de inúmeras contratações sem o caráter profissional.

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