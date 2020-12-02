Crias da Academia: Palmeiras assina contrato com atacante do Sub-17

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Com mais atenção às categorias de base em comparação aos últimos anos, o Palmeiras segue se reforçando com jovens talentos. Na tarde desta terça-feira (01), a diretoria acertou a renovação do atacante Victor Henrique, de 17 anos.

Integrante do plantel de Artur Itiro na equipe sub-17, o atleta marcou três gols durante o Campeonato Brasileiro da categoria em 2020, sendo dois deles diante do Corinthians, no estádio do Parque São Jorge. Por conta das boas atuações e gols no maior rival, o jogador chamou atenção da torcida nas redes sociais.

Destaque na atual temporada, Victor despertou interesse do Alviverde ainda em 2018, atuando pelo Brasilis de Águas de Lindoia. Depois de 10 dias de testes na Academia de Futebol, foi dispensado pela diretoria.

Tabela> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosEle voltou ao clube interiorano e se tornou grande referência da equipe, com 29 gols em 29 jogos. Diante do bom desempenho, foi contratado em definitivo pelo Palmeiras em julho de 2019.