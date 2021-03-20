Crias da Academia: Companheiro de Gabriel Veron no sub-17, Daniel Melo deixa o Palmeiras

O promissor atacante Daniel Melo não faz mais parte do elenco Sub-20 do Palmeiras. O jogador publicou uma nota no seu Instagram no início da semana informando que deixa o clube para a temporada 2021. Com contrato até agosto, o jogador rescindiu amigavelmente com o clube e está livre para assinar com qualquer equipe.Fruto da talentosa geração 2002, Daniel cresceu no Verdão ao lado de uma das equipes mais vitoriosas das categorias de base do clube. Junto com Gabriel Veron, Gabriel Silva, Henri, Renan, Fabinho e companhia, o jovem foi campeão da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil sub-17, do Paulista sub-17 e sub-20 e bicampeão Mundial Sub-17, além de títulos em categorias inferiores e conquistas de menor expressão.
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Artilheiro, o atacante marcou 14 gols em 36 jogos na temporada 2019 na equipe Sub-17, porém não conseguiu repetir os feitos na categoria Sub-20 em 2020. Convivendo com lesões ao longo da temporada, o jovem fechou o ano com apenas cinco partidas e nenhum gol marcado.
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Vale lembrar que o Palmeiras busca fechar nas próximas semanas seu elenco para a disputa da temporada 2021, e portanto, vem anunciando diversas rescisões e empréstimos.